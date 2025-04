Hochschule Worms erneut Teil des EXIST-Women-Förderprogramms – Acht Stipendiatinnen auf dem Weg zur Gründung

Die Hochschule Worms setzt ihr Engagement zur Förderung von Gründerinnen fort: Zum zweiten Mal in Folge ist sie Teil des bundesweiten Förderprogramms, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) initiiert wurde. Ziel des Programms ist es, Frauen in der frühen Phase ihrer Gründungsvorhaben im technologie- und wissensbasierten Bereich gezielt zu unterstützen.In einer intensiven Auswahlrunde wurdenausgewählt, die nun drei Monate lang finanziell sowie durch ein umfassendes Mentoring- und Coaching-Programm auf ihrem Weg zur Unternehmensgründung begleitet werden. Die Entscheidung über die Vergabe traf ein vierköpfiges Gremium aus Vertreterinnen und Vertretern des Startup-Centers, des Gleichstellungsbüros, professoralem Fachpersonal sowie der externen Gründungsexpertin, ehemalige Leiterin des Wagniskapitalfonds der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.Neben der finanziellen Unterstützung profitieren die Stipendiatinnen von einem vielfältigen Netzwerk und einem praxisnahen Veranstaltungsprogramm. Die Hochschule Worms bietet regelmäßig Workshops und Events zu gründungsrelevanten Themen – von Persönlichkeitsentwicklung über Ideenfindung bis hin zur Entscheidungsfindung. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 sind weitere Veranstaltungen geplant, die sich an die Stipendiatinnen sowie weitere gründungsinteressierte Frauen richten.Das Förderprojektläuft an der Hochschule Worms noch bis Ende Dezember 2025. Eine weitere Teilnahme an zukünftigen Förderrunden ist geplant. Interessierte Frauen können sich schon jetzt über das laufende Programm informieren und an Veranstaltungen teilnehmen:Informationen finden Sie hier: www.hs-worms.de/gruenden