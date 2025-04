Hochschule Worms begeistert junge Mädchen mit LEGO Scrum beim Girls’ Day 2025

Ganz im Zeichen von Teamwork, Kreativität und digitalen Kompetenzen stand der Girls’ Day 2025 an der Hochschule Worms. Ein Team des Fachbereichs Informatik ermöglichte es von 9 bis 14 Uhr 13 Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren spielerisch in die Welt der agilen Projektarbeit einzutauchen – mit LEGO Scrum.



Im Mittelpunkt des Aktionstages stand eine praxisnahe und kreative Aufgabe: Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen wurde eine neue Stadt für die beliebten Figuren Bibi und Tina geplant und gebaut. Mit Hilfe des LEGO Scrum-Formats – einer spielerischen Methode zur Vermittlung des agilen Frameworks Scrum – lernten die Mädchen wichtige Grundlagen moderner Projektarbeit kennen.



Planung, Sprints und Teamwork

Zu Beginn sammelten die Teilnehmerinnen Ideen für Gebäude, die in der neuen Stadt entstehen sollten. Vom Krankenhaus bis zum Rathaus, vom Kindergarten bis zum Geschäft – mit viel Fantasie wurden die Vorstellungen gemeinsam konkretisiert. Nach einer ersten Schätzung des Aufwands ging es in mehreren Bauphasen, sogenannten Sprints, an die Umsetzung. Zum Einsatz kamen LEGO-Steine, Papier und viele andere Materialien, die die Hochschule zur Verfügung stellte.



Die Mädchen zeigten sich hoch motiviert: Selbst während der geplanten Mittagspause in der Mensa wollten viele lieber weiterbauen. Dennoch wurde der Besuch auf dem Campus nicht ausgelassen – eine kleine Führung durch das DesignLab, die Bibliothek, das Audimax und die Mensa rundete das Hochschulerlebnis ab.



Eine Stadt voller Leben – gebaut mit Begeisterung

Nach dem letzten Sprint war das beeindruckende Ergebnis sichtbar: Die neue Stadt für Bibi und Tina bestand aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, einem Park, einem Krankenhaus, einem Rathaus, mehreren Geschäften, einer Schule und einem Kindergarten. Auch an die Infrastruktur wurde gedacht – Straßen und öffentliche Verkehrsmittel durften natürlich nicht fehlen.



Die Aktion bot nicht nur einen spannenden Einblick in agile Arbeitsmethoden, sondern weckte auch das Interesse an Technik, Planung und Zusammenarbeit – zentrale Kompetenzen für viele Studiengänge und Berufe der Zukunft.



Scrum – verständlich erklärt

Scrum ist ein agiles Framework, das auf iterativen Entwicklungszyklen, klar definierten Rollen und regelmäßiger Reflexion basiert. Ziel ist es, flexibel und effizient auf neue Anforderungen reagieren zu können – ein Ansatz, der auch außerhalb der Softwareentwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnt.



Mit dem heutigen Girls’ Day zeigt die Hochschule Worms, wie spannend und zugänglich technische und digitale Themen sein können – insbesondere für junge Mädchen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Generation kreativer Köpfe!

