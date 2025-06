Gemeinsam stark: Erfolgreiche 13. Mitgliederversammlung der Nibelungenfreunde in neuer Atmosphäre

Im April 2025 fand die 13. ordentliche Mitgliederversammlung des Freundes- und Förderkreises der Nibelungen-Festspiele Worms e.V. in einem neuen, lebendigen Rahmen an der Hochschule Worms statt. Rund 120 Mitglieder, folgten der Einladung und füllten den Veranstaltungsort mit Energie, Neugier und Begeisterung – ein erfreulicher Zuspruch, der die erste Vorsitzende Frau Dr. Sabine von Ehrlich-Treuenstätt hochzufrieden stimmte.



Ein besonderes Highlight des Abends war der Beitrag der Hochschule Worms. In würdigem Rahmen sprach Prof. Dr. Tobias Ehlen, Dekan des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen, ein herzliches Grußwort und verlieh der Veranstaltung damit eine akademisch-offizielle Note. Auch Oberbürgermeister Adolf Kessel sowie Festspiel-Intendant Prof. Nico Hofmann erwiesen der Versammlung mit ihrer Anwesenheit und freundlichen Grußworten die Ehre.



Neu war in diesem Jahr nicht nur der Veranstaltungsort, sondern auch die Atmosphäre: Ein frischer Wind wehte durch das Format. Erstmals übernahmen die Nibelungenfreunde selbst die Bewirtung, für die die Leiterin der Geschäftsstelle des Freundeskreises, Frau Maria Holl, verantwortlich zeichnete. Mit eigener Theke, duftenden Brezeln und einem Glas Wein fand der Abend einen geselligen Ausklang – verbunden mit kleinen, aber willkommenen Einnahmen für den Verein.



Besonders bemerkenswert war das große Engagement der Mitglieder. Ein neu gegründeter Helferkreis trug maßgeblich zum Gelingen des Abends bei – ebenso wie spontane Unterstützung durch Studierende der Hochschule, die mit Offenheit und Tatkraft zur Stelle waren. Auch die technische Umsetzung lief dank der schnellen und kompetenten Hilfe der EDV-Abteilung der Hochschule reibungslos. Ein besonderer Dank gilt dabei dem verantwortlichen Mitarbeiter sowie Thea Bullinger, die gemeinsam mit dem Vorstand die Technik zum Laufen brachte.



Zwei stimmungsvolle Kurzfilme rundeten das Programm ab und unterstrichen auf unterhaltsame Weise den Geist der Nibelungenfreunde: kulturbegeistert, engagiert und fest verwurzelt in Worms – mit Blick nach vorn.

