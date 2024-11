Exklusive SAP-Lounge an der Hochschule Worms: Künstliche Intelligenz, Recruiting und Women in Tech im Fokus

Nadine Hoffmann , Global AI UX Adoption: Sie betonte die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im IT-Bereich und hob hervor, wie wichtig Vielfalt, Neugier und Offenheit sind, um Technologien in sinnvolle Bahnen zu lenken.

Mitte November bot das Diversity Office der Hochschule Worms Studierenden aller Fachrichtungen die exklusive Gelegenheit, direkt von den Erfahrungen und dem Know-how führender SAP-Mitarbeiterinnen zu profitieren. In intimer Atmosphäre tauschten sich die 18 teilnehmenden Studierenden mit den Expertinnen über aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), Recruiting und die Rolle von Women in Tech aus.Die Veranstaltung startete mit einer Vorstellungsrunde, in der unter anderem Anja Wölfel, Campus Strategy and Engagement Lead bei SAP, Einblicke in Personal- und Bewerbungsprozesse gab. Anschließend moderierte Tim Wrobbel, Student der Hochschule Worms, eine inspirierende Podiumsdiskussion.Die teilnehmenden SAP-Expertinnen:Die Diskussionsrunde bot den Studierenden nicht nur wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt bei SAP, sondern eröffnete auch Raum für persönliche Fragen und den Austausch über aktuelle Trends. Der Abend klang bei Fingerfood und Getränken mit einem lockeren Networking aus, bei dem weitere Kontakte geknüpft und offene Fragen vertieft werden konnten.Das Diversity Office der Hochschule Worms bedankt dich bei den Studierenden für die rege Teilnahme, bei dem Studenten Tim Wrobbel für die lebhafte Moderation und bei den SAP-Mitarbeiterinnen für die inspirierenden Beiträge. „Solche Veranstaltungen sind wichtig, um den Austausch zwischen Theorie und Praxis zu fördern und zukünftige Fachkräfte zu inspirieren“, so Susan Jung, vom Diversity Office der Hochschule Worms.Wir freuen uns auf weitere spannende Kooperationen mit SAP!