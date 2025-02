Erfolgreiches ‚Capture the Flag‘-Event: Frauenhofer IESE begeistert mit erstem Hackathon in Kaiserslautern - Platz 2 für die Hochschule Worms

Das Lernlabor "Sicheres Cloud-Computing" veranstaltete seinen ersten Hackathon im Stil eines "Capture the Flag"-Wettbewerbs – einer Herausforderung, die IT-Enthusiasten und Sicherheitsexperten gleichermaßen begeistert.Die Veranstaltung zog 11 Teams mit insgesamt 33 Teilnehmenden an, die in einer speziell vorbereiteten Umgebung anspruchsvolle technische Aufgaben lösten. Die Challenges reichten von Passwortentschlüsselungen bis hin zu simulierten Einbrüchen in Webseiten. Dabei konnte jedes Team seine eigene Strategie entwickeln, um die insgesamt 18 Aufgaben innerhalb von vier Stunden zu bewältigen.Nach einer 45-minütigen Einführung und einer Teamfindungsphase startete der Wettkampf. Begleitet von Pizza und kühlen Getränken bewiesen die Teilnehmenden ihre Problemlösungskompetenz und ihr technisches Geschick. Das Gewinner-Team "Slow Loris" setzte sich mit 10 gelösten Challenges durch, knapp gefolgt von "Pasta42", einem Team aus Informatikstudierenden der Hochschule Worms, mit 9 erfolgreichen Aufgaben. Mit sechs gelösten Challenges sicherte sich „Anilin“ den dritten Platz.Dank des Sponsorings der Sparkasse Kaiserslautern durften sich die drei besten Teams über ein Preisgeld von insgesamt 500 Euro freuen.„Die Resonanz war überwältigend positiv. Solche Events sind ein Schlüsselfaktor, um technisches Wissen, Kreativität und Teamgeist zu vereinen“, erklärte Professor Kohler von der Hochschule Worms, der das Projekt hochschulseitig begleitet. Aufgrund des Erfolgs ist eine Fortsetzung für den Sommer 2025 bereits in Planung – mit neuen spannenden Herausforderungen, versteht sich!Der Hackathon markierte einen weiteren Meilenstein in der Kooperation zwischen der Hochschule Worms und dem Fraunhofer IESE und verdeutlichte, wie praxisnahe Zusammenarbeit Wissenschaft, Wirtschaft und Technik vernetzen kann. So fließen die vielfältigen Inhalte und Konzepte, die sich jetzt beim Hackathon bewährt haben, nach und nach in verschiedene Lehrveranstaltungen ein, um die Studierenden für aktuelle Herausforderungen in der IT-Sicherheit zu wappnen.Wir freuen uns auf den nächsten Hackathon und laden bereits jetzt dazu ein, im Sommer 2025 erneut dabei zu sein!Neben den Studierenden können aber auch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen von den Angeboten des Lernlabors in Form von Weiterbildungen oder auftragsbasierter Forschung profitieren. Hier kommt die Expertise bei der Einführung oder Überprüfung von Cloud-basierten Architekturen zum Tragen. Letztlich steht im Lernlabor eine abgesicherte Cloud-Umgebung zur Verfügung. Diese kann von allen interessierten genutzt werden, sei es um erste Gehversuche in der Cloud zu machen oder aber um komplexe Architekturen zu erstellen und testen.Weitere Informationen zum Lernlabor: