Erfolgreiche Teilnahme am IEEE SciVis Contest 2025: Auszeichnung für innovative Visualisierungsarbeit aus dem Master-Fach „Deep Dive“

Im Master-Fach „Deep Dive“ des Fachbereichs Informatik der Hochschule Worms bearbeiten Studierende ein Semester lang ein individuell gewähltes Forschungsthema mit starkem Praxis- und Forschungsbezug.



Im Rahmen dieses Moduls widmete sich Tobias Nickel dem internationalen IEEE SciVis Contest 2025, einem Wettbewerb, der Teil der IEEE VIS Conference ist – der weltweit größten und renommiertesten Konferenz im Bereich Visualisierung und visuelle Datenanalyse.



Der SciVis Contest 2025 stand unter dem Themenschwerpunkt „Visualisierung und interaktive Analyse von Simulationsdaten aus den Materialwissenschaften“. Im Fokus standen dabei Materialien, die durch das Recycling von Altmetallen aus der Automobilindustrie entstehen. Unterschiedliche Mischungen dieser sogenannten scrap metals (Schrottmetalle) führen zu verschiedenen Legierungen, die jeweils spezifische, teils gewünschte oder unerwünschte Materialeigenschaften aufweisen, etwa in Bezug auf Dichte oder Stabilität. Ziel des Wettbewerbs war es, diese komplexen Zusammenhänge mithilfe moderner Visualisierungs- und Interaktionskonzepte verständlich zu machen.



Die im Rahmen des Deep Dive-Moduls entstandene Arbeit von Herrn Nickel wurde gemeinsam mit dem betreuenden Prof. Alexander Wiebel in einem wissenschaftlichen Kurzartikel mit dem Titel „Scrap Metal Explorer: Visual Exploration of Material Science Simulation Data“

aufbereitet und zur IEEE VIS Conference 2025 eingereicht. Der Beitrag wurde zur Präsentation angenommen. Die Konferenz fand 2025 in Wien statt.



Der Fachbereich Informatik unterstützte Tobias Nickel indem er seine Reise zur Konferenz finanzierte, sodass er seine Arbeit vor internationalem Fachpublikum präsentieren konnte. Der Vortrag verlief sehr erfolgreich und stieß auf großes Interesse.



Für seine Arbeit erhielt Tobias Nickel „Most Innovative Approach Award“ des IEEE SciVis Contest 2025, mit dem die Jury insbesondere die kreative und innovative Herangehensweise an die Visualisierung komplexer materialwissenschaftlicher Simulationsdaten würdigt.



Dieser Erfolg unterstreicht sowohl die hohe Qualität der studentischen Arbeiten im Master-Fach „Deep Dive“ sowie die internationale Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Forschungs- und Lehrausrichtung im Bereich Visualisierung am Fachbereich Informatik der Hochschule Worms.

