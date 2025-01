Ein Semester voller internationaler Begegnungen und Erfahrungen

Zum Abschluss eines ereignisreichen Wintersemesters hat die Hochschule Worms ihre Austauschstudierenden mit einer entspannten und feierlichen Veranstaltung verabschiedet. Mit dabei waren nicht nur die Studierenden selbst, sondern auch Teilnehmende des Buddy-Programms sowie Freunde und Unterstützer der internationalen Community. Die Veranstaltung bot die Gelegenheit, gemeinsam auf das Semester zurückzublicken, Erfahrungen auszutauschen und die Austauschstudierenden gebührend zu verabschieden.



Ein herzliches Dankeschön für ein unvergessliches Semester

Die Dankbarkeit der Austauschstudierenden für die Organisation und die Unterstützung während ihrer Zeit in Worms war deutlich spürbar. Viele teilten, wie bereichernd und unvergesslich ihre Zeit in Deutschland war. Aussagen wie „Deutschland war eine wundervolle Erfahrung“, „Experiencia inolvidable“, „Chaleureux“ und „Feliz“ brachten ihre Gefühle auf den Punkt.



Im Wintersemester waren insgesamt 67 Austauschstudierende aus 15 Ländern an der Hochschule eingeschrieben, darunter aus Spanien, Argentinien, Südkorea, Frankreich und der Türkei. Einige Studierende blieben aus dem Sommersemester auch für das Wintersemester, und ein Teil wird das kommende Sommersemester an der Hochschule bleiben. Zusätzlich absolvierten 14 der Studierenden ein Doppelabschlussprogramm in den Studiengängen International Management (IM) oder Global Trade Management (IBA).



Integration leicht gemacht – das Buddy-Programm

Ein echtes Highlight für viele Austauschstudierende war das Buddy-Programm, das sie mit regulär eingeschriebenen Studierenden der Hochschule zusammenbrachte. Gemeinsame Aktivitäten wie eine Schnitzeljagd auf dem Campus oder ein Halloween-Bowlingabend halfen dabei, sich schnell einzuleben – und internationale Freundschaften zu knüpfen.



Kultureller Austausch bei Kaffee und kulinarischen Köstlichkeiten

Begegnung und Austausch standen auch bei der regelmäßig stattfindenden International Coffee Hour im Vordergrund. Alle drei bis vier Wochen trafen sich Studierende aus aller Welt, um in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Ein weiteres Highlight war der International Evening während der International Week, bei dem die Studierenden ihre Heimatländer kulinarisch präsentierten und landestypische Spezialitäten mitbrachten.



Danke an das Welcome Team

Das große Engagement des Welcome Teams der Hochschule Worms machte all dies erst möglich. Mit viel Herzblut sorgten sie dafür, dass sich die internationalen Studierenden rundum wohlfühlten. Unterstützt wurde das Programm auch finanziell durch den DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).



Ein emotionaler Abschied und ein freudiger Ausblick

Die Abschlussveranstaltung bildete den perfekten Rahmen, um ein Semester voller interkultureller Begegnungen und wertvoller Erfahrungen ausklingen zu lassen – und zugleich Abschied von vielen wunderbaren Menschen zu nehmen. Umso schöner, dass einige von ihnen im Sommersemester zurückkehren werden. Wir freuen uns schon darauf!

