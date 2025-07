EXIST-Women Projekt der Hochschule Worms startet in die Sommerpause

Nach einem erfolgreichen und ereignisreichen ersten Halbjahr verabschiedet sich das EXIST-Women Projekt der Hochschule Worms in die wohlverdiente Sommerpause. Die nächste Veranstaltung findet am 11. September 2025 statt. Dann dreht sich alles um Marketing und Vertrieb im praxisnahen Workshop „Von Null auf Kund:in – erfolgreich starten in Marketing und Vertrieb“ unter der Leitung von Jan Roskosch (MOVYNG MEDIA).Zum Abschluss des Sommersemesters trafen sich am 26. Juni die Stipendiatinnen und ihre Mentorinnen zu einem Get-together auf dem Campus der Hochschule Worms. In lockerer Atmosphäre nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum intensiven Austausch über ihre bisherigen Erfahrungen, aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Pläne. Das Treffen bot nicht nur Raum für fachlichen Input, sondern stärkte auch den Zusammenhalt innerhalb der EXIST-Women-Community.Ein besonderer Dank gilt allen Stipendiatinnen und vor allem den engagierten Mentorinnen, die das Programm ganzjährig begleiten und mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen – nicht nur beim Netzwerktreffen, sondern auch darüber hinaus.Das EXIST-Women Projekt verfolgt das Ziel, Frauen bereits vor und während der Gründungsphase zu fördern. Neben praxisnaher Wissensvermittlung steht der Aufbau eines starken Netzwerks aus Mentorinnen, Expertinnen und Gründerinnen im Fokus. Die Hochschule Worms ist stolz, Teil dieses bundesweiten Programms zu sein, das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird.