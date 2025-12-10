Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045454

Hochschule Worms Erenburgerstraße 19 67549 Worms, Deutschland http://www.hs-worms.de
Ansprechpartner:in Frau Dorothea Hoppe-Dörwald +49 6241 509452
Logo der Firma Hochschule Worms

Dreifacher Meilenstein: ACW Alumni-Club Worms e.V. begrüßt seine 600. Mitglieder

(lifePR) (Worms, )
Der ACW Alumni-Club Worms e.V. hat einen besonderen Moment gefeiert: Gleich drei neue Mitglieder – Pauline Körnicke, Laetitia Kopp und Nicolas Jürgens – traten zeitgleich dem Verein bei und markieren damit den Meilenstein von 600 Mitgliedern.

Prof. Tobias Grosche vom ACW-Vorstand empfing die drei im neuen studentischen Raum D043 der Hochschule Worms und überreichte ihnen jeweils eine Flasche regionalen Sekt als kleines Dankeschön. „Es ist großartig zu sehen, wie unser Netzwerk wächst und immer mehr engagierte Mitglieder hinzukommen“, betonte Grosche.

Mit inzwischen über 600 Mitgliedern bietet der Alumni-Club eine lebendige Plattform für Vernetzung, Mentoring und Austausch zwischen Ehemaligen, Studierenden und Lehrenden. Workshops, Networking-Events sowie Formate wie Winetworking im Frühjahr und das Walking Dinner im Herbst schaffen wertvolle Begegnungen und neue Impulse für berufliche und persönliche Entwicklung.

Darüber hinaus engagiert sich der Verein in der Förderung talentierter Studierender – etwa durch die Vergabe von Bestenpreisen oder Deutschlandstipendien. So stärkt der ACW den Zusammenhalt zwischen Alumni und Hochschule und schafft ein lebendiges, generationenübergreifendes Netzwerk.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.