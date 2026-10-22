Digitale Zukunft gestalten: Hochschule Worms gewinnt mit Dr.-Ing. Nicole Groß Expertin für Digitalisierung und Informationsmanagement

Mit rund 20 Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Wirtschaft, langjähriger Führungsverantwortung und großer Leidenschaft für Nachwuchsförderung verstärkt Nicole Groß die Hochschule Worms. Ihre Professur ist im Fachbereich Informatik angesiedelt und zugleich zur Hälfte dem Fachbereich Touristik/Verkehrswesen zugeordnet. Damit schlägt sie eine Brücke zwischen den Studiengängen Angewandte Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie praxisnahen Fragestellungen aus Tourismus und Mobilität. Ihr Ziel: Studierende für digitale Innovationen begeistern und sie befähigen, die Zukunft aktiv mitzugestalten.



Wissenschaft trifft Unternehmenspraxis



Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am FZI Forschungszentrum Informatik promovierte Nicole Groß am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Elektrotechnik und Informationstechnik. Später gestaltete sie als Mitglied der FZI-Geschäftsführung über zehn Jahre die operative, strategische und digitale Entwicklung der Forschungseinrichtung maßgeblich mit.



Ihre internationale Forschungsarbeit an der Universität Cádiz (Spanien) und die Zusammenarbeit mit dem dortigen Universitätsklinikum führten zu zwei Patenten im Bereich der medizinischen Informationstechnik. Ihre wissenschaftlichen Leistungen wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Werner von Siemens Excellence Award. Ein Managementstudium an der ESMT Berlin ergänzt ihr technisch-wissenschaftliches Profil um betriebswirtschaftliche und strategische Kompetenzen.



Als Chief Digital Officer (CDO) und Mitglied der Geschäftsleitung der international tätigen WIBU-SYSTEMS AG verantwortete sie die unternehmensweite digitale Transformation. Ihre fachlichen Schwerpunkte reichen von Informationsmanagement und Business Intelligence über Data Science und Künstliche Intelligenz bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen und digitaler Souveränität.



Interdisziplinär lernen – Digitalisierung erlebbar machen



Nicole Groß bringt aktuelle Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis direkt in die Lehre. Anhand praxisnaher Fallstudien und fachbereichsübergreifender Projekte erleben Studierende, wie digitale Technologien, Datenanalyse und wirtschaftliche Entscheidungen ineinandergreifen.



Ein besonderer Schwerpunkt ist das geplante W:IM3-LAB – eine gemeinsame Forschungs- und Lehrplattform insbesondere für interdisziplinäre Anwendungsfelder aus den drei Fachbereichen Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms. Als praxisnahe Experimentier-, Simulations- und Demonstrationsumgebung für Informationsmanagement u.a. in Tourismus, Luftverkehr und Mobilität wird es physische Modelle mit digitalen Daten und Simulationen verknüpfen. Studierende sollen dort reale Prozesse analysieren, Zukunftsszenarien durchspielen und datenbasierte Entscheidungen erproben können – vom Flughafenbetrieb bis zur gesamten Reisekette. So werden komplexe Zusammenhänge sichtbar und Forschungsergebnisse unmittelbar erlebbar.



Vernetzung und Nachwuchsförderung als Herzensangelegenheit



Nicole Groß engagiert sich seit vielen Jahren in Berufs- und Wirtschaftsverbänden. Sie war unter anderem Vorstandsvorsitzende des VDE Mittelbaden e. V. und Mitglied des Beirats der VDE Verlag GmbH. Darüber hinaus engagiert sie sich im Vorstand der VDMA AG HealthTech sowie bei Bitkom und im Bitkom Management Club. Besonders am Herzen liegt ihr die Nachwuchsförderung, etwa durch ihr Engagement bei VDE Young Net und DKE Next Generation sowie als Mentorin von Studierenden.



Ihr Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft möchte sie gezielt nutzen, um Forschungskooperationen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und praxisnahe Projekte an der Hochschule Worms zu fördern und Studierenden neue Karriereperspektiven zu eröffnen.



Mit Nicole Groß stärkt die Hochschule Worms ihr Profil als praxisnaher, interdisziplinärer und zukunftsorientierter Studienstandort, an dem digitale Innovation, unternehmerische Erfahrung und engagierte Nachwuchsförderung zusammenkommen.

(lifePR) (