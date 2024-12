Deutschlandstipendien 2024 an der Hochschule Worms vergeben

Mit dem Deutschlandstipendium werden Studierende gefördert, die durch hervorragende Leistungen und besonderes gesellschaftliches Engagement hervorstechen. Im November 2024 freuten sich 18 Studierende der Hochschule Worms über ihren Bewilligungsbescheid für dieses bedeutende Förderprogramm.



Die Stipendiaten erhalten monatlich 300 Euro, für die Dauer von bis zu zwei Semestern. Die Fördermittel werden zu gleichen Teilen vom Bund und privaten Unterstützern getragen. Diese Unterstützung leistet einen wertvollen Beitrag für die Studierenden: Ob zur Finanzierung wichtiger Fachliteratur, als Entlastung während der Abschlussphase ohne Nebenjob oder zur allgemeinen Studienunterstützung – das Stipendium kommt genau zur richtigen Zeit.



Wirtschaft und Wissenschaft vernetzen



Das Deutschlandstipendium ist das größte öffentlich-private Gemeinschaftsprojekt im Bildungsbereich in Deutschland. Es verbindet Unternehmen, gemeinnützige Stiftungen, Vereine und den Bund, die gemeinsam die Grundlage für eine nachhaltige Stipendienkultur schaffen. Diese Initiative trägt nicht nur zur individuellen Förderung der Studierenden bei, sondern stärkt auch die regionale Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft.



Im Jahr 2024 beteiligten sich 14 private Förderer aus der Region an der Unterstützung der Studierenden. Der direkte Austausch zwischen Stipendiaten und Förderern bietet vielfältige Chancen: Unternehmen können potenzielle Fachkräfte frühzeitig kennenlernen und für ihre Unternehmenskultur begeistern, während die Studierenden wertvolle Einblicke in die Praxis erhalten. Diese Zusammenarbeit schafft nachhaltige Verbindungen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Region.



Würdigung der Förderer und Stipendiaten



Die Vergabefeier bot der Hochschulleitung eine ideale Gelegenheit, den Förderern ihren Dank auszusprechen. Viele von ihnen beteiligen sich bereits seit Jahren an diesem Programm und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger Talente. Im Rahmen der Feier konnten sich Förderer und Stipendiaten persönlich kennenlernen und den Grundstein für einen weiterführenden Austausch legen.



Besonderer Dank gilt den Studierenden, die durch ihre herausragenden Leistungen überzeugen, und den Förderern, die mit ihrem Engagement zur Unterstützung der nächsten Generation von Fachkräften beitragen. Gemeinsam setzen sie ein starkes Zeichen für Bildung, Innovation und gesellschaftliches Engagement.



Förderer in alphabetischer Reihenfolge: Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik, Alumni-Club-Worms e.V., Dr. Dienst & Partner GmbH & Co.KG, Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Förderkreis der Hochschule Worms e. V., Institute for Business Travel Studies e. V., Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung, Massoth GmbH & Co. KG Internationale Spedition, Volksbank Darmstadt Mainz eG, MLP Finanz-dienstleistungen AG, Pfalz Alarm GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Rhenania Worms GmbH, Schmidt Systemtechnik GmbH

