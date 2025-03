Datengetriebene Luftverkehrsforschung – Innovation durch latente Datenquellen

Im Rahmen einer neu eingerichteten Schwerpunktprofessur, die sich der innovativen Weiterentwicklung der Luftverkehrsforschung widmet, forscht Prof. Dr. Tobias Grosche am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms intensiv an der systematischen Erschließung, Aufbereitung und Analyse bislang ungenutzter latenter Datenquellen. Als ausgewiesener Experte in den Bereichen Luftfahrtmanagement, Verkehrswissenschaften und Datenanalytik leitet er ein Projekt, das weitreichende Einblicke in die operativen Abläufe, die Wettbewerbssituation und die regionale Anbindung im Luftverkehr ermöglichen soll.Die moderne Luftverkehrsforschung entwickelt sich zunehmend zu einer datengetriebenen Disziplin. Jedes Flugzeug im kontrollierten Luftraum sendet kontinuierlich Transpondersignale aus, mit denen sich Position, Flughöhe und Geschwindigkeit in Echtzeit erfassen werden können. Während etablierte Plattformen wie Flightradar24 oder FlightAware vor allem den kommerziellen Passagierflug abbilden, ermöglicht die direkte Nutzung der frei empfangbaren Signale eine umfassende Darstellung des gesamten Flugbetriebs – von der Business Aviation über die allgemeine Luftfahrt bis hin zum Frachtverkehr.Das Projekt der Hochschule Worms leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Luftverkehrsmanagements. Die Integration von Daten zu Passagierströmen und alternativen Verkehrsträgern liefert wertvolle Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung, Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Optimierung der Konnektivität.Die zukunftsweisende Schwerpunktprofessur vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie vom Land Rheinland-Pfalz wird im Rahmen des „FH-Personal“-Projekts „ Prof.In Worms “ gefördert.