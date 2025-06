Cybersecurity im Fokus: Professor Jens Kohler diskutiert auf Hamburger Summit aktuelle Sicherheitstrends

Wie gelingt sicheres Cloud Computing im Zeitalter wachsender Cyberbedrohungen? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigte sich Prof. Dr. Kohler vom Fachbereich Informatik der Hochschule Worms beim diesjährigen Cybersecurity Summit im Mai in Hamburg. Im Rahmen einer prominent besetzten Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne beleuchtete er gemeinsam mit Expertinnen und Experten neueste Entwicklungen in der IT-Sicherheit.Besonderes Augenmerk galt aktuellen Herausforderungen wie der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Cyberabwehr sowie der wachsenden Bedeutung von Security Awareness in Unternehmen. Neben klassischen Ansätzen wie Verschlüsselung wurden auch neue technische Umsetzungsmöglichkeiten kritisch diskutiert.Der zweitägige Summit brachte über 1.100 Teilnehmende sowie rund 75 Ausstellende zusammen – darunter IT-Entscheiderinnen und -Entscheider, CISOs, Sicherheitsexpertinnen und -experten sowie innovative Start-ups. In intensiven Gesprächen entstanden neue Impulse und wertvolle Kontakte, die möglicherweise in künftige, praxisnahe Forschungsprojekte münden.„Die Veranstaltung war ein inspirierender Austausch mit der Fachcommunity. Viele Denkanstöße nehmen wir mit in unser Lernlabor 'Sicheres Cloud Computing' zurück“, so Prof. Kohler. Am Fachbereich Informatik der Hochschule Worms werden diese Themen künftig in Kooperation mit der Fraunhofer-Gruppe sowie im Rahmen von Abschlussarbeiten weiter vertieft.Weitere Informationen zum Lernlabor sowie Schulungsangebote finden Sie hier:Save the Date:Besuchen Sie uns am 18. Juni 2025 bei unserer Netzwerkveranstaltungin Kaiserslautern: