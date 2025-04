Branchenexperten diskutieren über innovative Angebotsstrategien

Wie bleibt Fliegen attraktiv in einer Welt, die komplexer, kostenintensiver und digitaler wird? Womit lassen sich Kunden überzeugen, attraktive Zusatzleistungen zu buchen und zu bezahlen? Diese Leitfragen prägten den dritten Aviation Day des Competence Center Aviation Management (CCAM) an der Hochschule Worms, der am 3. April 2025 zahlreiche Branchenexpertinnen und -experten, Studierende und Interessierte auf dem Campus versammelte. Die Fachveranstaltung bot Raum für Austausch, neue Perspektiven und gezieltes Networking rund um aktuelle Entwicklungen im Luftverkehr.



Im Zentrum der Präsentationen und Panels stand die Frage, wie Fluggesellschaften ihre Angebote auch unter zunehmendem wirtschaftlichen Druck attraktiv und möglichst individuell gestalten können. Die Referenten betonten, dass ein zukunftsfähiges Offer-Management intelligente Technologien, multiple Vertriebskanäle und ein präzises Verständnis für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden erfordert. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Flughäfen und Ground Handling Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurde als entscheidender Erfolgsfaktor hervorgehoben.



Mehrere Beiträge rückten die Zukunft des Passagiererlebnisses in den Fokus. Dabei wurde deutlich, dass Reisende Wert auf reibungslose Abläufe, digitale Services und individuelle Betreuung legen. Anhand konkreter Beispiele zeigten die Speaker, wie immersive Technologien, smarte Buchungsprozesse und strategische Airline-Airport-Kooperationen bereits heute dazu beitragen, das Flugerlebnis komfortabler zu gestalten.



Ein zentraler Erfolgsfaktor des Aviation Day bleibt der intensive Austausch zwischen Praxis, Wissenschaft und Nachwuchs. Die Veranstaltung fördert den Dialog zwischen Studierenden, Lehrenden und führenden Vertreterinnen und Vertretern der Luftverkehrsbranche. Mit dem Aviation Day unterstreicht die Hochschule Worms ihre Rolle als praxisnaher Bildungsstandort und aktiver Partner der Luftfahrtindustrie. Die Stärke der Konferenz liegt nicht nur in der inhaltlichen Tiefe, sondern auch in der offenen Atmosphäre. Der Dialog zwischen zwischen etablierten Führungskräften und engagierten Nachwuchstalenten macht die Veranstaltung zu einer wertvollen internationalen Plattform für Innovation und Kooperation.

