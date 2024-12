Best Practice im Veranstaltungsmanagement: Jubiläum der sat Gruppe

Im Rahmen der Vorlesung „Veranstaltungsmanagement“ unternahmen Studierende der Hochschule Worms im Studiengang Tourism and Travel Management (B.A.) eine Exkursion zur Jubiläumsfeier anlässlich des 10-jährigen Bestehens der sat GRUPPE. Diese Veranstaltung diente als Best Practice-Beispiel für die Nutzung eines Marketing-Events zur Öffentlichkeitsarbeit und wurde im Sinne des praxisnahen Lernens genutzt, um sich mit den Wirkungen und Herausforderungen solcher Veranstaltungen auseinanderzusetzen und praktische Einblicke in deren Organisation und Durchführung zu erhalten.



Die sat GRUPPE, ein Dienstleister für die Sanierung von Brand-, Wasser- und Elementarschäden, blickte bei der Jubiläumsfeier auf eine erfolgreiche Dekade zurück, würdigte bedeutende Partnerschaften und gab einen Ausblick auf zukünftige Projekte und Entwicklungen.



Ein besonderer Höhepunkt der Feier war die Teilnahme des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer, der in einem Grußwort die Bedeutung der sat GRUPPE für die Region und ihre erfolgreiche Entwicklung in den letzten zehn Jahren hervorhob.



Der Besuch wurde von Herrn Sascha Kaiser, dem Geschäftsführer der sat GRUPPE, organisiert. Herr Kaiser war von 2008 bis September 2024 Geschäftsführer der Wormser Nibelungen-Festspiele gGmbH & Kultur und Veranstaltungs GmbH und ist nun Lehrbeauftragter am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen.



„Wir sind stolz, dass wir mit Sascha Kaiser unseren Studierenden künftig viele Einblicke in die Veranstaltungspraxis geben und von seiner langjährigen Expertise sowie seinen bestehenden Kontakten in die Veranstaltungsbranche profitieren können. Zudem danken wir der sat GRUPPE herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, dieses praxisnahe Erlebnis zu gestalten,“ betonte Prof. Jan Drengner, der am Fachbereich für das Veranstaltungsmanagement zuständig ist.

