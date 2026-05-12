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ACW stiftet Tischkicker für die Hochschule Worms

(lifePR) (Worms, )
Begegnung, Austausch und gemeinsames Miteinander standen im Mittelpunkt der Einweihung des neuen Tischkickers im agora (Raum D043) der Hochschule Worms. Gemeinsam weihten Prof. Mario Stoffels, Vorsitzender des Alumni-Clubs Worms (ACW), Prof. Michael Graef, Vizepräsident der Hochschule Worms, sowie Mukhtara Venos und Alisia Arnold vom AStA den neuen Tischkicker bei einem ersten Doppelspiel ein.

Der vom ACW gestiftete Tischkicker aus dem Profibereich steht ab sofort allen Hochschulangehörigen zur Verfügung und soll den offenen Austausch über Fach- und Bereichsgrenzen hinweg fördern. Bereits bei der Einweihung zeigte sich schnell, wie niedrig die Einstiegshürde ist: Aus kurzen Beobachtungen wurden spontane Spiele und neue Begegnungen zwischen Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden.

Die Idee für den Tischkicker entstand im Austausch zwischen dem Zentrum für Kooperationen und Wirtschaftstransfer und dem Alumni-Club Worms. Ziel war es, einen weiteren niedrigschwelligen Begegnungsort innerhalb der Hochschule zu schaffen.

Der Raum agora wurde in Kooperation mit dem Projekt EMPOWER Experimentierraum eingerichtet und steht weitestgehend selbstverwaltet allen Hochschulangehörigen offen. Er soll Austausch fördern und Raum für gemeinsames Arbeiten, Lernen und Begegnen bieten.

Fragen, Anregungen und Vorschläge können jederzeit an lernraum@hs-worms.de gerichtet werden.

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