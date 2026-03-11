Veranstaltungsankündigung

Kontakt
Beratungstermine der HSW im März finden vor Ort sowie online statt

Die Hochschule Weserbergland (HSW) lädt Studieninteressierte im März zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Ob berufsbegleitendes Studium oder dualer Studiengang – Teilnehmende erhalten einen umfassenden Einblick in Inhalte, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsprozesse der jeweiligen Studienangebote. Die HSW bietet dafür sowohl eine Präsenzveranstaltung als auch einen digitalen Termin an.

Beratungsnachmittag zum berufsbegleitenden Studium (vor Ort)

Welche berufsbegleitenden Studiengänge bietet die HSW an? Welche Zulassungsvoraussetzungen gelten und wie läuft die Bewerbung ab? Das Team der HSW informiert über die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) sowie den Masterstudiengang General Management (MBA). In angenehmer Atmosphäre erfahren Interessierte mehr über Inhalte, Aufbau und Besonderheiten des berufsbegleitenden Studiums. Zudem bleibt ausreichend Zeit für individuelle Fragen.

Termin:
Dienstag, 17. März 2026, 17:00 Uhr

Ort:
Hochschule Weserbergland, Hameln

Anmeldung:
Über die Website der HSW (www.hsw-hameln.de) bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.

Online-Infotermin zum dualen Studium Soziale Arbeit

Einen Tag später steht der neue duale Studiengang Soziale Arbeit im Fokus. Die Bildungsberaterinnen und -berater der HSW geben einen detaillierten Einblick in Studieninhalte, Zugangsvoraussetzungen sowie den Ablauf der Bewerbung für einen dualen Studienplatz. Darüber hinaus informieren sie über die kooperierenden Unternehmen und aktuelle freie Plätze.

Termin:
Mittwoch, 18. März 2026, 17:00 Uhr

Format:
Online via Microsoft Teams

Anmeldung:
Über die Website der HSW (www.hsw-hameln.de) bis spätestens 24 Stunden vor Beginn. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung zugesendet.

Hochschule Weserbergland

Die Hochschule Weserbergland (HSW) ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet im niedersächsischen Hameln duale und berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziale Arbeit und General Management an. Das duale Studium kann optional digital absolviert werden. Im berufsbegleitenden Flex-Studium können Module einzeln absolviert und später für ein vollwertiges Studium anerkannt werden.

In enger Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen entwickelt und realisiert die HSW im Bereich Weiterbildung maßgeschneiderte Programme für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus verfügt die Hochschule im Bereich Forschung und Entwicklung über ein Institut für Wissensmanagement, ein Interdisziplinäres Energieinstitut sowie das „Länger besser Leben.“-Institut. Alle drei Institute fördern den wertvollen Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Mit dem zedita.digitalhub befindet sich am Hamelner Bahnhof der Transfer- und Innovationsknotenpunkt der HSW, ein Ort für neues Lernen und Arbeiten.

