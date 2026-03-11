Veranstaltungsankündigung
Beratungstermine der HSW im März finden vor Ort sowie online statt
Beratungsnachmittag zum berufsbegleitenden Studium (vor Ort)
Welche berufsbegleitenden Studiengänge bietet die HSW an? Welche Zulassungsvoraussetzungen gelten und wie läuft die Bewerbung ab? Das Team der HSW informiert über die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) sowie den Masterstudiengang General Management (MBA). In angenehmer Atmosphäre erfahren Interessierte mehr über Inhalte, Aufbau und Besonderheiten des berufsbegleitenden Studiums. Zudem bleibt ausreichend Zeit für individuelle Fragen.
Termin:
Dienstag, 17. März 2026, 17:00 Uhr
Ort:
Hochschule Weserbergland, Hameln
Anmeldung:
Über die Website der HSW (www.hsw-hameln.de) bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.
Online-Infotermin zum dualen Studium Soziale Arbeit
Einen Tag später steht der neue duale Studiengang Soziale Arbeit im Fokus. Die Bildungsberaterinnen und -berater der HSW geben einen detaillierten Einblick in Studieninhalte, Zugangsvoraussetzungen sowie den Ablauf der Bewerbung für einen dualen Studienplatz. Darüber hinaus informieren sie über die kooperierenden Unternehmen und aktuelle freie Plätze.
Termin:
Mittwoch, 18. März 2026, 17:00 Uhr
Format:
Online via Microsoft Teams
Anmeldung:
Über die Website der HSW (www.hsw-hameln.de) bis spätestens 24 Stunden vor Beginn. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung zugesendet.