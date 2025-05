Studium neben dem Beruf

Das Angebot gilt für den weiterführenden MBA-Studiengang „General Management” sowie für die beiden berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge in Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Alle drei Studiengänge starten im September und richten sich an Personen, die bereits über einen ersten akademischen Abschluss oder eine Erstausbildung verfügen und nebenberuflich studieren möchten. Alle berufsbegleitenden Programme finden in der Regel einmal im Monat an einem Wochenendblock (Freitagnachmittag/Samstag) statt. Parallel dazu durchlaufen die Studierende betreute Selbststudienphasen. „Damit bietet unser Studium den Studierenden eine abwechslungsreiche und gut mit dem Beruf vereinbare Weiterqualifizierung – sowohl fachlich als auch persönlich“, erklärt Martin Kreft aus dem Studiengangmanagement der HSW.Für den Bachelorstudiengangwird eine Hochschulzugangsberechtigung sowie eine kaufmännische Ausbildung vorausgesetzt. Die Studierenden beschäftigen sich mit Themen wie strategischem Management, Unternehmensführung, Marketing, Innovationsmanagement und der digitalen Zukunft. Nach drei Jahren erhalten sie den Bachelor of Arts (B. A.).Der Bachelorstudiengangerfordert ebenfalls eine Hochschulzugangsberechtigung sowie eine Ausbildung im Bereich Informatik oder Technik und mindestens ein Jahr Berufserfahrung nach der Erstausbildung. Die Studierenden beschäftigen sich mit aktuell im Trend liegenden Themen aus den Bereichen Informatik und Digitalisierung und erwerben nach drei Jahren den Bachelor of Science (B. Sc.).Das Besondere: Die studiengangsübergreifende, interdisziplinäre Vermittlung bereitet die Studierenden der beiden Bachelorstudiengänge optimal auf Tätigkeiten in verschiedenen Berufsfeldern vor.Der weiterführendedauert zweieinhalb Jahre. Er umfasst unter anderem individuelle Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung und einen zweiwöchigen Aufenthalt in den USA.Studieninteressierte, die ihren Studienvertrag bis Ende Juni unterschreiben, profitieren nun erstmals vom Juni-Highlight der Hamelner Hochschule und sparen 500 Euro bei den Studiengebühren. Ansprechpartner rund um das berufsbegleitende Studium ist Martin Kreft, erreichbar unter Tel.: 05151/9559-62 oder per E-Mail an kreft@hsw-hameln.de