Neues flexibles Studienangebot an der Hochschule Weserbergland Individuelle Weiterbildung für Berufstätige

Die Hochschule Weserbergland (HSW) hat ein neues Angebot: Das Flex-Studium. Dieses innovative Bildungsformat richtet sich an Berufstätige und Interessierte, die gezielt Einzelmodule aus den berufsbegleitenden Studiengängen Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) absolvieren möchten, ohne sich auf ein komplettes Studienprogramm festlegen zu müssen.



„Mit dem neu entwickelten Angebot wollen wir Berufstätigen die Möglichkeit bieten, Weiterbildungen zu belegen, die nicht nur thematisch ansprechen, sondern sie auch ihre Karriere fördern. Es ist uns wichtig, dass sie dies in ihrem eigenen Tempo und gemäß ihren finanziellen Möglichkeiten tun können“, erklärt Martin Kreft, Koordinator des Flex-Studiums an der HSW. Ein weiterer Vorteil: Durch das schrittweise Belegen von Modulen ist es möglich, am Ende einen Bachelorabschluss zu erlangen.



Das Flex-Studium kombiniert Selbststudium mit Präsenzveranstaltungen an der Hochschule, in denen Fragen geklärt und der Austausch mit Dozierenden sowie Kommilitonen gefördert wird. Nach erfolgreichem Abschluss eines Moduls erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat mit ausgewiesenen ECTS-Punkten, die für einen späteren Bachelorabschluss angerechnet werden können. Zudem gibt es spezielle Modulkombinationen, sogenannte Meilensteine, die mit gesonderten Zertifikaten belohnt werden.



Interessierte sind herzlich eingeladen, sich für das Flex-Studium an der HSW anzumelden. Nach der Anmeldung findet ein erstes Beratungsgespräch statt, in dem alle Fragen geklärt und die Zulassungsvoraussetzungen geprüft werden. Start des neuen Angebots ist im August. Ansprechpartner ist Martin Kreft, erreichbar unter +49 5151 9559-62 oder per E-Mail an kreft@hsw-hameln.de.

(lifePR) (