MBA „General Management“ startet mit Rekordjahrgang
20 Berufstätige nehmen ihr Masterstudium an der Hochschule Weserbergland auf
Im Rahmen der Einführungsveranstaltungen erhielten die neuen Studierenden zunächst einen Überblick über den Studienablauf und wurden in das Lernmanagementsystem eingeführt. Anschließend starteten sie direkt in ihre ersten Vorlesungen. Die Studierenden verbindet dabei eine Gemeinsamkeit: Sie verfügen bereits über einen ersten akademischen Abschluss und werden das Masterstudium in den kommenden zweieinhalb Jahren parallel zu ihrer Berufstätigkeit absolvieren. Das berufsbegleitende MBA-Programm der HSW kombiniert betreute Selbststudienphasen mit regelmäßigen Präsenzveranstaltungen am Campus und richtet sich gezielt an Berufstätige, die sich für anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben weiterqualifizieren möchten.
„Dass wir in diesem Jahr mit 20 Studierenden starten, ist ein absoluter Rekord und ein starkes Zeichen für die Attraktivität unseres MBA-Programms“, freut sich Studiengangsleiter Prof. Dr. Timm Eichenberg. „Besonders schätze ich die vielfältigen beruflichen Erfahrungen, die die Studierenden mitbringen. Sie sorgen für einen intensiven Austausch und einen erfolgreichen Transfer zwischen wissenschaftlichen Inhalten und betrieblicher Praxis. Zudem freuen wir uns, erneut viele Absolventinnen und Absolventen unserer dualen Studiengänge im MBA begrüßen zu dürfen. Auch dies spricht für die Qualität der Lehre an der HSW“
Der MBA „General Management“ ist auf fünf Semester beziehungsweise zweieinhalb Jahre ausgelegt und vermittelt umfassende Managementkompetenzen für zukünftige Führungsaufgaben. Dabei setzt die HSW bewusst auf kleine Lerngruppen, einen hohen Praxisbezug und die Vernetzung von Studierenden unterschiedlicher Branchen und Berufsfelder. Ein weiterer fester Bestandteil des Studiums sind individuelle Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung sowie ein zweiwöchiger Studienaufenthalt an der McColl School of Business der Queens University in Charlotte (USA).
Darüber hinaus bietet der Studiengang zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Profilbildung. Studierende können freiwillig fachliche Schwerpunkte wählen. Aktuell stehen die Bereiche Corporate Finance und Controlling, IT-Management und Digitale Transformation, Marketing und Vertrieb, Nachhaltige Unternehmensführung, Strategische Unternehmensführung und Entrepreneurship, Wirtschaftspsychologie sowie Einkauf und Beschaffung zur Auswahl.
Interessierte können sich bereits jetzt für den Studienstart im Jahr 2027 bewerben. Einen Einblick in das berufsbegleitende Studienangebot der HSW bietet der nächste Infonachmittag am 28. Oktober 2026 um 17:00 Uhr. Anmeldungen hierzu sind über die Website der HSW www.hsw-hameln.de möglich.