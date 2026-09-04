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MBA „General Management“ startet mit Rekordjahrgang

20 Berufstätige nehmen ihr Masterstudium an der Hochschule Weserbergland auf

(lifePR) (Hameln, )
Insgesamt 20 Studierende haben Ende der Woche ihr weiterführendes MBA Masterstudium „General Management“ an der Hochschule Weserbergland (HSW) aufgenommen. Damit startet der berufsbegleitende MBA-Studiengang mit dem größten Jahrgang seit seiner Einführung im Jahr 2011 und verzeichnet einen neuen Teilnehmerrekord.

Im Rahmen der Einführungsveranstaltungen erhielten die neuen Studierenden zunächst einen Überblick über den Studienablauf und wurden in das Lernmanagementsystem eingeführt. Anschließend starteten sie direkt in ihre ersten Vorlesungen. Die Studierenden verbindet dabei eine Gemeinsamkeit: Sie verfügen bereits über einen ersten akademischen Abschluss und werden das Masterstudium in den kommenden zweieinhalb Jahren parallel zu ihrer Berufstätigkeit absolvieren. Das berufsbegleitende MBA-Programm der HSW kombiniert betreute Selbststudienphasen mit regelmäßigen Präsenzveranstaltungen am Campus und richtet sich gezielt an Berufstätige, die sich für anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben weiterqualifizieren möchten.

„Dass wir in diesem Jahr mit 20 Studierenden starten, ist ein absoluter Rekord und ein starkes Zeichen für die Attraktivität unseres MBA-Programms“, freut sich Studiengangsleiter Prof. Dr. Timm Eichenberg. „Besonders schätze ich die vielfältigen beruflichen Erfahrungen, die die Studierenden mitbringen. Sie sorgen für einen intensiven Austausch und einen erfolgreichen Transfer zwischen wissenschaftlichen Inhalten und betrieblicher Praxis. Zudem freuen wir uns, erneut viele Absolventinnen und Absolventen unserer dualen Studiengänge im MBA begrüßen zu dürfen. Auch dies spricht für die Qualität der Lehre an der HSW“

Der MBA „General Management“ ist auf fünf Semester beziehungsweise zweieinhalb Jahre ausgelegt und vermittelt umfassende Managementkompetenzen für zukünftige Führungsaufgaben. Dabei setzt die HSW bewusst auf kleine Lerngruppen, einen hohen Praxisbezug und die Vernetzung von Studierenden unterschiedlicher Branchen und Berufsfelder. Ein weiterer fester Bestandteil des Studiums sind individuelle Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung sowie ein zweiwöchiger Studienaufenthalt an der McColl School of Business der Queens University in Charlotte (USA).

Darüber hinaus bietet der Studiengang zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Profilbildung. Studierende können freiwillig fachliche Schwerpunkte wählen. Aktuell stehen die Bereiche Corporate Finance und Controlling, IT-Management und Digitale Transformation, Marketing und Vertrieb, Nachhaltige Unternehmensführung, Strategische Unternehmensführung und Entrepreneurship, Wirtschaftspsychologie sowie Einkauf und Beschaffung zur Auswahl.

Interessierte können sich bereits jetzt für den Studienstart im Jahr 2027 bewerben. Einen Einblick in das berufsbegleitende Studienangebot der HSW bietet der nächste Infonachmittag am 28. Oktober 2026 um 17:00 Uhr. Anmeldungen hierzu sind über die Website der HSW www.hsw-hameln.de möglich.

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Hochschule Weserbergland

Die Hochschule Weserbergland (HSW) ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet im niedersächsischen Hameln duale und berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziale Arbeit und General Management an. Das duale Studium kann optional digital absolviert werden. Im berufsbegleitenden Flex-Studium können Module einzeln absolviert und später für ein vollwertiges Studium anerkannt werden.

In enger Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen entwickelt und realisiert die HSW im Bereich Weiterbildung maßgeschneiderte Programme für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus verfügt die Hochschule im Bereich Forschung und Entwicklung über ein Institut für Wissensmanagement, ein Interdisziplinäres Energieinstitut sowie das „Länger besser Leben.“-Institut. Alle drei Institute fördern den wertvollen Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Mit dem zedita.digitalhub befindet sich am Hamelner Bahnhof der Transfer- und Innovationsknotenpunkt der HSW, ein Ort für neues Lernen und Arbeiten.

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