Duale Studienplätze 2025

Derzeit sind rund 500 Studierende an der HSW eingeschrieben, die überwiegend in den drei bewährten dualen Studiengängen Betriebswirtschaftslehre (B. A.), Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) oder Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) studieren. Die Studienzeit beträgt drei Jahre. Es wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen in Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistungen, Energiewirtschaft und Industrie ab. Der Start dieser Studiengänge ist jeweils im August.Während die Studierenden der Betriebswirtschaftslehre vor allem die Strukturen und Funktionsweisen von Unternehmen kennenlernen, beschäftigen sich die Studierenden der Wirtschaftsinformatik mit der technischen Analyse und Systemgestaltung. Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure übernehmen eine Schnittstellenfunktion, analysieren technische Aufgabenstellungen und entwickeln praxisnahe Lösungen an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft.Neu im Angebot ist in diesem Jahr der duale Studiengang „Soziale Arbeit“, der insgesamt sieben Semester dauert und jeweils im Oktober beginnt. Die Studierenden dieses Studiengangs werden auf die vielfältigen Herausforderungen der sozialen Arbeit vorbereitet, etwa in der Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Migration, Integration und Inklusion. Ziel ist es, Konzepte und Methoden zu entwickeln, um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen und innovative Ansätze im Umgang mit Digitalität und sozialer Ungleichheit zu erarbeiten.Derzeit suchen einige wenige Unternehmen noch passende Bewerberinnen und Bewerber für den Studienstart 2025. Interessierte können sich direkt an die Hochschule wenden, die dann gerne den Kontakt herstellt. Ansprechpartner ist Martin Kreft unter Tel.: 05151/9559-62 oder per E-Mail an kreft@hsw-hameln.de . Eine Übersicht der noch verfügbaren dualen Studienplätze sowie die jeweiligen Ansprechpartner finden Sie darüber hinaus auch auf der Internetseite der HSW unter: www.hsw-hameln.de/finde-dein-unternehmen/ Für weiterführende Informationen lädt die Hochschule auch zu ihrem nächsten Beratungsnachmittag zum dualen Studium am 19. Juni 2025 um 17:00 Uhr ein. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht. Bitte senden Sie eine E-Mail an veranstaltungen@hsw-hameln.de.