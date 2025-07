Beruflich weiterkommen mit der Hochschule Weserbergland

Das Kompaktseminar „Grundlagen der Energiewirtschaft“ findet am 19. und 20. August statt und richtet sich an alle, die in kurzer Zeit einen fundierten Einblick in die Strukturen, Märkte und Herausforderungen der Energiewirtschaft erhalten möchten. Ob Quereinstieg, neue Aufgaben im Unternehmen oder fachliche Vertiefung, das zweitägige Format vermittelt systematisches Wissen über eine Branche im Wandel. Trainer Prof. Dr. Tim Schröder bringt langjährige Branchenerfahrung mit und vermittelt komplexe Zusammenhänge verständlich und praxisnah.Wer hingegen die eigene Führungsrolle weiterentwickeln oder sich gezielt darauf vorbereiten möchte, findet im Führungskräfteentwicklungsprogramm der HSW das passende Format. Über elf Monate hinweg arbeiten die Teilnehmenden berufsbegleitend an Themen wie Kommunikation, Führen in Veränderungsprozessen oder Konfliktmanagement. Der Startschuss fällt am 29. August.Die beiden Formate unterscheiden sich im Umfang, sie eint jedoch das Ziel, Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung wirksam zu unterstützen. Während das Kompaktseminar auf einen schnellen Wissensaufbau zielt, begleitet das Führungskräfteprogramm den persönlichen Führungsweg längerfristig.Die Anmeldung für das Seminar Grundlagen zur Energiewirtschaft ist noch bis zum 8. Juli möglich. Für das Führungskräfteentwicklungsprogramm läuft die Anmeldefrist bis zum 18. Juli. Weitere Informationen zu beiden Angeboten und die Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Hochschulwebseite im Bereich Weiterbildung