Beratungsnachmittag zum dualen Studium
Für diese und ähnliche Fragen steht das Team der HSW während seines nächsten Beratungsnachmittag zur Verfügung. Die heimische Hochschule lädt Studieninteressierte ein, sich über die drei dualen Bachelorstudiengänge in Betriebswirtschaftslehre (B. A.), Wirtschaftsinformatik (B. Sc.), und Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) zu informieren. So erfahren die Schülerinnen und Schüler in lockerer Atmosphäre mehr über die Inhalte und den Aufbau der einzelnen Studiengänge, die Zulassungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren sowie das studentische Leben in Hameln. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für Fragen.
Termin:
Dienstag, 23. September 2025 um 17:00 Uhr
Der Beratungsnachmittag findet in den Räumen der HSW statt. Um Anmeldung über die Homepage der HSW www.hsw-hameln.de wird bis mindestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn gebeten. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.
Ansprechpartnerin für Interessierte ist Bildungsberaterin Annika Heß unter der Telefonnummer 05151/9559-44 oder per E-Mail an hess@hsw-hameln.de.