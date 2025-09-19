Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036343

Hochschule Weserbergland Am Stockhof 2 31785 Hameln, Deutschland http://www.hsw-hameln.de
Ansprechpartner:in Frau Lara Wollenhaupt +49 5151 955921
Logo der Firma Hochschule Weserbergland

Beratungsnachmittag zum dualen Studium

(lifePR) (Hameln, )
Welche dualen Studiengänge gibt es an der Hochschule Weserbergland (HSW)? Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es? Wie läuft das Bewerbungsverfahren für ein duales Studium an der HSW ab?

Für diese und ähnliche Fragen steht das Team der HSW während seines nächsten Beratungsnachmittag zur Verfügung. Die heimische Hochschule lädt Studieninteressierte ein, sich über die drei dualen Bachelorstudiengänge in Betriebswirtschaftslehre (B. A.), Wirtschaftsinformatik (B. Sc.), und Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) zu informieren. So erfahren die Schülerinnen und Schüler in lockerer Atmosphäre mehr über die Inhalte und den Aufbau der einzelnen Studiengänge, die Zulassungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren sowie das studentische Leben in Hameln. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für Fragen.

Termin:
Dienstag, 23. September 2025 um 17:00 Uhr

Der Beratungsnachmittag findet in den Räumen der HSW statt. Um Anmeldung über die Homepage der HSW www.hsw-hameln.de wird bis mindestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn gebeten. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.

Ansprechpartnerin für Interessierte ist Bildungsberaterin Annika Heß unter der Telefonnummer 05151/9559-44 oder per E-Mail an hess@hsw-hameln.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.