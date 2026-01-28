Kontakt
Beratungsnachmittag zum berufsbegleitenden Studium

Welche berufsbegleitenden Studiengänge bietet die Hochschule Weserbergland (HSW) an? Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es? Wie läuft die Bewerbung für ein berufsbegleitendes Studium an der HSW ab?

Für diese und ähnliche Fragen steht das Team der HSW am Beratungsnachmittag zur Verfügung. Die HSW lädt Studieninteressierte ein, sich über die beiden berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang General Management (MBA) zu informieren. In lockerer Atmosphäre erfahren Studieninteressierte mehr über die Inhalte und den Aufbau der einzelnen Studiengänge, die Zulassungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und die Highlights des berufsbegleitenden Studiums. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für Fragen.

Termin:
Mittwoch, der 4. Februar 2026, 17:00 Uhr

Der Beratungsnachmittag findet in den Räumlichkeiten der HSW statt. Wir bitten um Anmeldung über die Homepage der HSW (www.hsw-hameln.de) bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
