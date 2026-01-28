Beratungsnachmittag zum berufsbegleitenden Studium
Veranstaltungsankündigung
Für diese und ähnliche Fragen steht das Team der HSW am Beratungsnachmittag zur Verfügung. Die HSW lädt Studieninteressierte ein, sich über die beiden berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang General Management (MBA) zu informieren. In lockerer Atmosphäre erfahren Studieninteressierte mehr über die Inhalte und den Aufbau der einzelnen Studiengänge, die Zulassungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und die Highlights des berufsbegleitenden Studiums. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für Fragen.
Termin:
Mittwoch, der 4. Februar 2026, 17:00 Uhr
Der Beratungsnachmittag findet in den Räumlichkeiten der HSW statt. Wir bitten um Anmeldung über die Homepage der HSW (www.hsw-hameln.de) bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.