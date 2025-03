Beratungsnachmittag zum berufsbegleitenden Studium

Für diese und ähnliche Fragen steht das Team der HSW am Beratungsnachmittag zur Verfügung. Die heimische Hochschule lädt Studieninteressierte ein, sich über die beiden berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang General Management (MBA) zu informieren. So erfahren Studieninteressierte in lockerer Atmosphäre mehr über Inhalte und Aufbau der einzelnen Studiengänge, Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren sowie die Highlights des berufsbegleitenden Studiums. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für Fragen.Dienstag, den 1. April 2025 um 17:00 UhrDer Beratungsnachmittag findet in den Räumlichkeiten der HSW statt. Um Anmeldung über die Homepage der HSWwird gebeten. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.