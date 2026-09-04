Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071897

Hochschule Weserbergland Am Stockhof 2 31785 Hameln, Deutschland http://www.hsw-hameln.de
Ansprechpartner:in Frau Maria Schich +49 5151 955932
Logo der Firma Hochschule Weserbergland

2. erfolgreicher Pitch-Wettbewerb von zedita.startup

„Kulturviva“, „IoTurn“ und „LINIARWOOD“ überzeugen die Jury

(lifePR) (Hameln, )
Kreative Ideen, inspirierende Gründungsgeschichten und ein begeistertes Publikum: Der zweite Pitch-Wettbewerb von zedita.startup war ein voller Erfolg. In motivierender Atmosphäre präsentierten 15 Gründende ihre innovativen Konzepte vor einer Fachjury und rund 60 Gästen in der Hochschule Weserbergland.

Die vorgestellten Projekte deckten ein breites Spektrum ab – von Technologie und Künstlicher Intelligenz über Vernetzung, moderne Apps und medizinischer Versorgung bis hin zur Nachhaltigkeit, einem sozialen Roboter und einem lokalen Wellness-Café. In drei Preiskategorien wurde jeweils ein erster Platz vergeben, verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro.

Die Auszeichnung für „Beste Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Impact“, gestiftet von den Stadtwerken Hameln Weserbergland, ging an Stjepan Jug und seiner Idee LINIARWOOD. Er entwickelt ein spezielles Holzprofil und Herstellungsverfahren, welches konstruktiven Holzschutz, Design und eine langlebige, wartungsfreie Oberfläche miteinander verbindet. Den Preis für den „Größten praktischen Nutzen und Realisierbarkeit“, gesponsert von der Sparkasse Hameln-Weserbergland, erhielten Marcel Brehmer und Fabian Halfeld mit IoTurn. Sie entwickeln eine KI-gestützte Plattform, die Maschinendaten herstellerunabhängig erschließt und in verständliche Zustände, Kennzahlen und konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt. Thie Bien Nguyen überzeugte die Jury mit Kulturviva, einem modernen Intensivpflegedienst geprägt von Fachlichkeit, kultureller Vielfalt und offener Kommunikation. Von der NBank wurde sie für die „Beste Frauen-geführte Gründungsidee“ ausgezeichnet. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der hohen Qualität der Präsentationen sowie den klaren Geschäftsmodellen mit gesellschaftlicher Relevanz.

Besetzt war die Jury mit Expertinnen und Experten aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont, der Stadt Hameln, der Hochschule Weserbergland, der Industrie- und Handelskammer Hannover, der Handwerkskammer Hannover, den Stadtwerken Hameln Weserbergland, der NBank, einem Business Angel sowie der Sparkasse Hameln-Weserbergland.

„Mit dem Wettbewerb bietet zedita.startup Gründerinnen und Gründern aus der Region eine Bühne, um ihre Ideen sichtbar zu machen und wertvolle Kontakte zu knüpfen“, erklärt Maria Schich, Projektassistenz und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt.

zedita.startup ist ein Projekt der Hochschule Weserbergland, der Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft mbH (PSG) sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont und wird gefördert durch die Zukunftsregion Weserbergland+ mit Mitteln der Europäischen Union und des Landkreises Hameln-Pyrmont.

Website Promotion

Website Promotion

Hochschule Weserbergland

Die Hochschule Weserbergland (HSW) ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet im niedersächsischen Hameln duale und berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziale Arbeit und General Management an.

In enger Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen entwickelt und realisiert die HSW im Bereich Weiterbildung zudem Weiterbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus gibt es im Bereich Forschung und Entwicklung ein Institut für Wissensmanagement, ein Interdisziplinäres Energieinstitut sowie das „Länger besser Leben.“- Institut. Alle drei Institute ermöglichen einen wertvollen Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Mit dem Zentrum für digitale Transformation und neue Arbeit (zedita) befindet sich im Kaisersaal am Hamelner Bahnhof der Transfer- und Innovationsknotenpunkt der HSW, ein Ort für neues Lernen und Arbeiten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.