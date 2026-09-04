2. erfolgreicher Pitch-Wettbewerb von zedita.startup

Kreative Ideen, inspirierende Gründungsgeschichten und ein begeistertes Publikum: Der zweite Pitch-Wettbewerb von zedita.startup war ein voller Erfolg. In motivierender Atmosphäre präsentierten 15 Gründende ihre innovativen Konzepte vor einer Fachjury und rund 60 Gästen in der Hochschule Weserbergland.



Die vorgestellten Projekte deckten ein breites Spektrum ab – von Technologie und Künstlicher Intelligenz über Vernetzung, moderne Apps und medizinischer Versorgung bis hin zur Nachhaltigkeit, einem sozialen Roboter und einem lokalen Wellness-Café. In drei Preiskategorien wurde jeweils ein erster Platz vergeben, verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro.



Die Auszeichnung für „Beste Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Impact“, gestiftet von den Stadtwerken Hameln Weserbergland, ging an Stjepan Jug und seiner Idee LINIARWOOD. Er entwickelt ein spezielles Holzprofil und Herstellungsverfahren, welches konstruktiven Holzschutz, Design und eine langlebige, wartungsfreie Oberfläche miteinander verbindet. Den Preis für den „Größten praktischen Nutzen und Realisierbarkeit“, gesponsert von der Sparkasse Hameln-Weserbergland, erhielten Marcel Brehmer und Fabian Halfeld mit IoTurn. Sie entwickeln eine KI-gestützte Plattform, die Maschinendaten herstellerunabhängig erschließt und in verständliche Zustände, Kennzahlen und konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt. Thie Bien Nguyen überzeugte die Jury mit Kulturviva, einem modernen Intensivpflegedienst geprägt von Fachlichkeit, kultureller Vielfalt und offener Kommunikation. Von der NBank wurde sie für die „Beste Frauen-geführte Gründungsidee“ ausgezeichnet. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der hohen Qualität der Präsentationen sowie den klaren Geschäftsmodellen mit gesellschaftlicher Relevanz.



Besetzt war die Jury mit Expertinnen und Experten aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont, der Stadt Hameln, der Hochschule Weserbergland, der Industrie- und Handelskammer Hannover, der Handwerkskammer Hannover, den Stadtwerken Hameln Weserbergland, der NBank, einem Business Angel sowie der Sparkasse Hameln-Weserbergland.



„Mit dem Wettbewerb bietet zedita.startup Gründerinnen und Gründern aus der Region eine Bühne, um ihre Ideen sichtbar zu machen und wertvolle Kontakte zu knüpfen“, erklärt Maria Schich, Projektassistenz und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt.



zedita.startup ist ein Projekt der Hochschule Weserbergland, der Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft mbH (PSG) sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont und wird gefördert durch die Zukunftsregion Weserbergland+ mit Mitteln der Europäischen Union und des Landkreises Hameln-Pyrmont.

(lifePR) (