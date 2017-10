Veranstaltungen und Fachvorträge der Hochschule Osnabrück - KW 43

Hochschule Osnabrück, Campus Haste, Gebäude HR, HA und HB,Oldenburger Landstraße 24, 49090 OsnabrückDienstag, 24. Oktober 2017, 8.30 bis 17 UhrAm Dienstag, 24. Oktober, veranstaltet die Hochschule Osnabrück zusammen mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) von 8.30 bis 17 Uhr den Food Future Day 2017. Der Karrieretag richtet sich an Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Fachkräfte aus der Lebensmittelbranche, die sich über aktuelle Entwicklungen und Berufsperspektiven in diesem Bereich informieren möchten. Neben Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Projektvorstellungen von Studierenden wird es auch eine Messe geben, auf der sich lebensmittelproduzierende Unternehmen den Besucherinnen und Besuchern präsentieren. Die Veranstaltung findet am Campus Haste (Gebäude HR, HA und HB, Oldenburger Landstraße 24, 49090 Osnabrück) statt. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.hs-osnabrueck.de/de/wir/fakultaeten/aul/veranstaltungen/anmeldungen/food-future-day-2017 Hochschule Osnabrück, Campus Haste, Gebäude HR, Raum HR 0005/6,Oldenburger Landstraße 24, 49090 OsnabrückDonnerstag, 26. Oktober 2017, 9 bis 15 UhrAm Donnerstag, 26. Oktober, findet an der Hochschule Osnabrück von 9 bis 15 Uhr die Beraterfortbildung Schweinegesundheit statt. Referentinnen und Referenten aus den Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz gehen dabei auf aktuelle Fragen rund um das Thema Schweinegesundheit ein, beispielsweise zu Risikofaktoren in der Flatdeck-Haltung. Die Veranstaltung findet am Campus Haste (Gebäude HR, Raum HR 0005/6, Oldenburger Landstraße 24, 49090 Osnabrück) statt und ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.hs-osnabrueck.de/schweineberatertagung Hochschule Osnabrück, Campus Westerberg, Gebäude AB, Foyer,Albrechtstraße 30, 49076 OsnabrückFreitag, 27. Oktober 2017, 9 bis 12 UhrAm Freitag, 27. Oktober, findet an der Hochschule Osnabrück von 9 bis 12 Uhr die Herbst-Projektmesse der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik statt. Etwa 500 Studierende verschiedener Studiengänge stellen dort Projekte vor, die sie im Zuge einer Themenwoche unter dem Motto „Digitalisierung.Klima.Wandel?! – Dein Leben im Jahr 2030“ in Teams erarbeitet haben. Die besten Projektentwürfe werden prämiert. Die Veranstaltung findet am Campus Westerberg (Gebäude AB, Foyer, Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück) statt und steht allen Interessierten offen.