Online-Befragung zu Weiterbildungsangeboten

Das DNQP arbeitet derzeit in Kooperation mit der Fachhochschule Münster daran, die Qualität der Weiterbildungen zu den Expertenstandards weiter zu entwickeln und das eigene Angebot zu erweitern.Zu diesem Zweck findet derzeit einestatt, um den aktuellen Bedarf an Weiterbildungsangeboten zu erfassen und zu analysieren. Über den nachfolgenden Link ist es möglich, an der Online-Befragung teilzunehmen: https://expertenstandard-befragung-2022.limesurvey.net/... Das Kooperationsprojekt mit der FH Münster umfasst eine Laufzeit von zwei Jahren, mit dem Ziel, ein systematisches Weiterbildungskonzept zu erstellen. Aufbauend auf eine umfangreiche systematische Analyse der bereits bestehenden Weiterbildungsangebote zu den Expertenstandards, soll die Durchführung einer empirischen Untersuchung den Weiterbildungsbedarf der unterschiedlichen Zielgruppen erfassen. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse können zukünftige Angebote zielgruppenspezifisch entwickelt und angeboten werden, um die Arbeit mit den Expertenstandards in den unterschiedlichen pflegerischen Praxisfeldern zu unterstützen.