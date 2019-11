Haster Campusbier-Verkauf startet in die zweite Runde

Im Mai dieses Jahres wurde eine limitierte Auflage des Haster Campusbiers der Hochschule Osnabrück erstmals online für die Öffentlichkeit angeboten. Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart ist nun ein zweiter Brauvorgang gestartet. Ab Freitag, 15. November, kann das Campusbier wieder online bestellt werden. Knapp 450 Kisten des Hochschulbieres stehen zum Verkauf bereit. „Beide Biersorten sind, anders als in der ersten Auflage im Mai, zu einem Festpreis von 29,50 Euro zzgl. Pfand pro Kiste erhältlich. Zusätzlich stehen erstmalig Sechserträger des Hochschulbieres zum Verkauf.Bereits seit 2009 hat die Hochschule Osnabrück ein eigenes Campusbier. Im Frühjahr arbeiteten rund 14 Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel an einer Sonderedition des Bieres. In Kooperation mit der Pott‘s Brauerei in Oelde konnte somit zum ersten Mal eine große Menge gebraut und über einen selbst entwickelten Onlineshop außerhalb der Hochschule angeboten werden. Dabei lernten die Studierenden den gesamten Prozess von der Herstellung des Bieres bis zur Vermarktung kennen.Im ersten Verkaufsdurchgang wurde ein sogenanntes Yield-Pricing-Experiment durchgeführt, wodurch sich der Preis des Campusbieres entsprechend der Nachfrage veränderte. Dabei konnte eine Kiste für einen Preis zwischen 32 und 40 Euro erworben werden. Durch die höhere Produktionsmenge können sowohl das goldgelbe Haster Hell als auch das bernsteinfarbene Haster Dunkel jetzt für einen Festpreis von 29,50 Euro angeboten werden.Am Freitag, 13. Dezember, können Kunden während eines Abholevents von 14 bis 19 Uhr ihr Bier direkt am Campus Haste abholen. „Dort wird es verschiedene Attraktionen geben“, erzählt Student Julius Rackow. „Die Käuferinnen und Käufer können einen Blick in unser Labor werfen oder ein Biertasting machen“, ergänzt Student Hermann Willoh. Aber auch ein Besuch der Traditionsgaststätte „Schmied im Hone“ in weihnachtlicher Atmosphäre ist möglich.Neben dem Bier kann eine Geschenkbox mit vielen Artikeln aus dem Onlineshop wie Flaschenöffner, Biergläser und ein Bierdeckelset des Haster Campus, kreiert von der Osnabrücker Künstlerin Martina Schulte, erworben werden.Den Onlineshop finden Sie unter https://campusbier.de