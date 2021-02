Entwicklung eines Expertenstandards zum Thema "Hautpflege"

Für die anstehende Entwicklung eines neuen Expertenstandards zum Thema „Hautpflege“ sucht das DNQP für die fachliche Leitung der Expertenarbeitsgruppe eine(n) auf dem Themengebiet ausgewiesene(n) Wissenschaftler(in) mit umfassenden Erfahrungen in der pflegerischen Versorgung und der Leitung von Projektgruppen. Die wissenschaftliche Leitung der Expertenarbeitsgruppe zeichnet darüber hinaus verantwortlich für die Erstellung einer evidenzbasierten Literaturstudie und das wissenschaftliche Niveau von Expertenstandard und Kommentierungen sowie der Berücksichtigung von Praxisbedingungen.In enger Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Team des DNQP entwickeln die wissenschaftliche Leitung und die Expertenarbeitsgruppe auf Basis einer Literaturstudie einen Entwurf des Expertenstandards, der auf einer Konsensus-Konferenz der Fachöffentlichkeit vorgestellt wird. Der Projektstart ist für Mai 2021 geplant. Detaillierte Hinweise zur Vorgehensweise finden sich im Papier zum methodischen Vorgehen zur Entwicklung, Einführung und Aktualisierung von Expertenstandards des DNQP ( www.dnqp.de ).Neben einer Darlegung der fachlichen Expertise werden die Bewerber(innen) gebeten, eigene Interessen, Verbindungen zur Industrie oder Interessensverbänden offen zu legen, um die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Expertenstandards garantieren zu können. Wünschenswert ist darüber hinaus die Zusicherung der Verfügbarkeit von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen mit entsprechender Qualifikation für die Recherche und Bewertung der Literatur und Erstellung einer Literaturstudie nach anerkannten Verfahren. Entsprechende finanzielle Mittel hierfür werden durch das DNQP bereitgestellt. Die Position der wissenschaftlichen Leitung ist ehrenamtlich, anfallende Reise-und Übernachtungskosten werden erstattet.Bewerbungen (gerne auch per E-Mail) werden bis zum 15.04.2021 an folgende Anschrift erbeten:an der Hochschule OsnabrückWissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas BüscherPostfach 19 40, 49009 OsnabrückE-Mail: dnqp@hs-osnabrueck.de Internet: www.dnqp.de