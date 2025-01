Veranstaltungen und Fachvorträge an der Hochschule Osnabrück

OnlineMontag, 13. Januar, 18 UhrBei der Online-Infoveranstaltung zum Masterstudiengang "Angewandte Geflügelwissenschaften" geben Studiengangsprecher und -koordination, Dr. Falko Kaufmann und Verena Klein, Informationen zur Organisation, Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalten, Kosten und zur Bewerbung. Außerdem besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.Um eine Anmeldung per Mail an v.klein@hs-osnabrueck.de wird bis spätestens 12 Uhr am Tag der Veranstaltung gebeten. Die Zugangsdaten werden nach erfolgreicher Anmeldung weitergegeben.Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/veranstaltungen/2025/01/online-infoveranstaltung-zum-masterstudiengang-angewandte-gefluegelwissenschaften/ Hochschule OsnabrückGebäude HN (Gemüseaufbereitung)Oldenburger Landstraße 2449090 OsnabrückFreitag, 17. Januar, 11 – 16 UhrAm Freitag, 17. Januar, bietet ab 11 Uhr der Versuchsbetrieb Gartenbau/Landwirtschaft einen Sonderverkauf von Äpfeln und Hühnereiern an. Interessierte haben die Möglichkeit die Ware in unterschiedlichen Gebindegrößen käuflich zu erwerben. Eine Vorbestellung ist dabei nicht möglich und als Zahlungsart wird nur Barzahlung akzeptiert.Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/...