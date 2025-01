Veranstaltungen und Fachvorträge an der Hochschule Osnabrück - KW 6

Online via ZoomDienstag, 4. Februar, 12 – 13 UhrAm Dienstag, 4. Februar, findet ab 12 Uhr eine Infoveranstaltung zum berufsbegleitenden MBA Wirtschaftsingenieurwesen statt. Interessierte haben die Möglichkeit sich online über die Studieninhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Job-Perspektiven und Kosten zu informieren und können im Anschluss Fragen stellen.Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig.Eine Teilnahme per Zoom ist möglich unter: https://hs-osnabrueck.zoom.us/j/92448777057?pwd=J1UHbaDjNIJW5lC5H5kTkHUTZL8Cez.1#success Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/veranstaltungen/2025/02/online-infoveranstaltung-zum-berufsbegleitenden-masterstudiengang-wirtschaftsingenieurwesen-mba-5/ Hochschule OsnabrückGebäude HROldenburger Landstraße 2449090 OsnabrückDienstag, 4. Februar, 9 – 17 UhrAm Dienstag, 4. Februar, findet ab 9 Uhr das 12. Osnabrücker Geflügelsymposium als Plattform zum Austausch und zur Diskussion zu aktuellen Themen des Geflügelmanagements statt. Dabei werden am Vormittag zunächst Fachvorträge zu verschiedenen Themen gehalten und nachmittags folgen Impulsreferate mit Diskussionen bzw. Workshops.Die Teilnahme ist kosten- und anmeldepflichtig.Eine Anmeldung ist möglich unter: https://eveeno.com/Gefluegelsymposium2025 Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/osnabruecker-poultry-academy/osnabruecker-gefluegelsymposium/#c16325490 Hochschule OsnabrückCaprivi CampusRaum CL0014Familiengerechte LernlandschaftCaprivistraße 30A49076 OsnabrückMittwoch, 5. Februar, 9 – 10.30 UhrAm Mittwoch, 5. Februar, findet ab 9 Uhr das Eltern-Kind-Café statt.Studierende Eltern haben die Möglichkeit sich in den familienfreundlichen Räumen auf dem Campus der Hochschule Osnabrück und Universität mit anderen auszutauschen und zu vernetzen.Eine Anmeldung ist nicht notwendig und die Teilnahme ist kostenlos.Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/veranstaltungen/2025/02/eltern-kind-cafe-2/ Hochschule OsnabrückCampus WesterbergAlbrechtstraße 3049076 OsnabrückDonnerstag, 6. Februar, ab 9 UhrAm Donnerstag, 6. Februar, findet ab 9 Uhr eine Infoveranstaltung zum Lehramt an berufsbildenden Schulen mit den Berufsbereichen Metall-, Elektro-, Informations- und Fahrzeugtechnik statt. Interessierte haben die Möglichkeit sich mit Lehrkräften, Studierenden und Vertreter*innen der Hochschule Osnabrück und des Studienseminars der Universität Osnabrück auszutauschen und so mehr über das Studium Lehramt an Berufsbildenden Schulen zu erfahren.Die Teilnahme ist kostenlos und um eine Anmeldung wird gebeten.Eine Anmeldung ist möglich unter: https://stiftung-niedersachsenmetall.de/aktuelles/techniktalentetreff-deine-berufung-den-berufsbildenden-schulen Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/veranstaltungen/2025/02/techniktalentetreff-deine-berufung-in-den-berufsbildenden-schulen/ Online via ZoomDonnerstag, 6. Februar, 18 – 19 UhrAm Donnerstag, 6. Februar, findet ab 18 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zum Masterstudiengang „Taxation“ statt. Interessierte haben die Möglichkeit sich über Studieninhalte, Job-Perspektiven und Netzwerkmöglichkeiten zu informieren und können im Anschluss Fragen stellen.Die Teilnahme ist kostenlos und um eine Anmeldung ist nicht notwendig.Eine Teilnahme per Zoom ist möglich unter: https://hs-osnabrueck.zoom.us/j/92545710100?pwd=pD7GlRRzCNE3sArGJJyem0eAj3svwc.1 Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/veranstaltungen/2025/02/online-infoveranstaltung-zum-masterstudiengang-taxation-1/ FOOD & bottled – Essen & Trinken am Koggestrand OsnabrückOsterberger Reihe 1049074 OsnabrückDonnerstag, 9. Februar, ab 19 UhrAm Montag, 9. Februar, findet ab 19 Uhr ein offenes BiPoC-Community-Treffen der AG „Rassismus an der Hochschule“ statt. Der Stammtisch richtet sich an Menschen, die sich als schwarz, indigen oder People of Color identifizieren und dient dem gemeinsamen Austausch. Teilnehmende sind eingeladen, Freund*innen und Familie mitzubringen.Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig.Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.hs-osnabrueck.de/veranstaltungen/2025/02/bipoc-community-2/