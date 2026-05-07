Top-Ergebnisse für die Hochschule Osnabrück: Studierende vergeben Bestnoten im CHE Ranking
Die Hochschule Osnabrück überzeugt in bundesweiter Studierendenumfrage mit überdurchschnittlicher Qualität und Studierendenzufriedenheit in ihren Bachelorstudiengängen der Bereiche Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie Soziale Arbeit.
Vizepräsidentin für Studium und Lehre Prof. Dr. Kathrin Loer betont: „Die seit Jahren konstanten Spitzenergebnisse im CHE Ranking bestätigen die Exzellenz unserer Studiengänge und Zufriedenheit unserer Studierenden. Wer in den Bereichen Wirtschaft, Recht und Soziale Arbeit an der Hochschule Osnabrück studiert, profitiert von hoher Qualität in der Lehre, Praxisnähe und optimalen Rahmenbedingungen und legt so eine starke Grundlage für die Zukunft.“
Osnabrücker Studiengänge überzeugen mit den Studienbedingungen und der internationalen Ausrichtung
Die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) punktet insbesondere mit ihrer internationalen Ausrichtung. Vor allem die betriebswirtschaftlichen Studiengänge wurden von den Studierenden für ihre Unterstützung bei Auslandsaufenthalten überdurchschnittlich positiv bewertet und konnten sich im Vergleich zur vorherigen Befragung deutlich verbessern. Damit unterstreicht die Fakultät ihren Anspruch, Studierende nicht nur praxisnah, sondern zugleich international anschlussfähig auszubilden. „Die Ergebnisse bestätigen erneut, dass unsere Fakultät den Studierenden hervorragende Rahmenbedingungen für ein international ausgerichtetes Studium bietet. Besonders freut uns, dass die Unterstützungsangebote unserer Studiengänge von den Studierenden so positiv wahrgenommen werden. Internationale Erfahrung und interkulturelle Kompetenz sind heute zentrale Qualifikationen für den Arbeitsmarkt – darauf bereiten wir unsere Studierenden gezielt vor“, betont die Dekanin der Fakultät WiSo Prof. Dr. Andrea Braun von Reinersdorff.
Über die internationale Ausrichtung hinaus überzeugt die Fakultät erneut mit starken Ergebnissen in weiteren zahlreichen Kategorien. Besonders positiv schnitten die Bereiche Wirtschaftsrecht und Soziale Arbeit ab, die in der Studierendenbefragung überdurchschnittliche Bewertungen erzielten und in nahezu allen Bereichen Spitzenwerte erreichten. Auch die allgemeine Studiensituation wurde in fast allen Fächern überdurchschnittlich bewertet, sodass die Ergebnisse der Fakultät im bundesweiten Vergleich durchweg über dem Durchschnitt liegen – besonders hervorzuheben ist dabei die Wirtschaftspsychologie.
Campus Lingen punktet mit einem sehr guten Lern- und Studienumfeld
An der Fakultät Management, Kultur und Technik (MKT) heben die Studierenden die allgemeine Studiensituation besonders positiv hervor. Bestnoten erhalten zudem die Berufs- und Praxisorientierung, die Unterstützung durch Lehrende sowie die modernen Räume und die Bibliotheksausstattung am Campus Lingen. Darüber hinaus zählen die bewerteten Studiengänge Betriebswirtschaft und Management, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik im Hinblick auf ihre Unterstützung am Studienanfang und ihren Bezug zur Praxis zur Spitzengruppe.
„Die Ergebnisse freuen mich sehr und verdeutlichen, dass unsere Studierenden die persönliche Betreuung im Studium sowie den hohen Praxis- und Anwendungsbezug in einer zukunftsweisenden Region schätzen. Viele Pluspunkte gab es auch für unsere moderne technische Ausstattung und die Räumlichkeiten. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig eine gute Lehr- und Lernumgebung für einen erfolgreichen Hochschulstart und ein gelungenes Studium sind. Deshalb fördern wir mit zahlreichen Angeboten die frühzeitige Studien- und Berufsorientierung“, so Professorin Dr. Liane Haak, Dekanin der Fakultät MKT am Campus Lingen.
CHE Ranking als etablierter Hochschulvergleich
Seit mehr als 25 Jahren ist das Hochschulranking vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) als der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum bekannt. Das diesjährige Ranking stellt Informationen zu Studium, Lehre und Forschung und Urteile von Studierenden für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit zusammen. Grundlage ist eine umfassende Befragung von deutschlandweit 120.000 Studierenden zu den Studienbedingungen in ihren Bachelorstudiengängen. Die Ergebnisse finden sich auf www.heystudium.de/ranking.
Bewerbungsportal ist aktuell geöffnet
Studieninteressierte können sich aktuell für rund 100 Studiengänge an der Hochschule Osnabrück für das Wintersemester 2026/27 bewerben – darunter die Studiengänge aus den Bereichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit aus dem CHE Ranking. Für zulassungsbeschränkte Studiengänge können sich Interessierte bis zum 15. Juli bewerben. Bis zum 1. September sind Einschreibungen in zulassungsfreie Studiengänge möglich. Alle Informationen rund um die Bewerbungsphase sowie das Bewerbungsportal finden sich unter www.hs-osnabrueck.de/....