Start ins Studium: Hochschule Osnabrück begrüßt 3.250 Erstsemester

Für 3.250 Erstsemester beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt: das Studium an der Hochschule Osnabrück. Bei der in jedem Jahr beliebten Erstsemesterbegrüßung hat die Hochschule ihre rund 2.600 neuen Studierenden an den Osnabrücker Standorten begrüßt. Sie studieren zukünftig an den Fakultäten Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Ingenieurwissenschaften und Informatik, Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaften sowie am Institut für Musik. Die Studiengänge der Fakultät Management, Kultur und Technik am Campus Lingen nehmen 650 neue Studierende auf.



Hochschule und Stadt Osnabrück heißen gemeinsam neue Studierende willkommen



Zum ersten Mal im Amt des Hochschulpräsidenten bei der Erstsemesterbegrüßung dabei war Prof. Dr. Alexander Schmehmann, der sich an seine eigene Studienzeit zurückerinnerte: „Bestimmt sind Sie ein wenig aufgeregt. Vielleicht auch leicht besorgt und Sie fragen sich: […] Habe ich mich für das richtige Studienfach, die richtige Hochschule, die richtige Stadt entschieden? Ich kann mich selbst noch an meinen ersten Tag an meiner Hochschule erinnern. Fast 35 Jahre ist es her und mir ging es ganz genauso. Insofern möchte ich Sie beruhigen. Sie haben mit Ihrer Entscheidung sicher alles richtig gemacht. Die Hochschule Osnabrück ist ein toller Ort, um sich auszuprobieren, seinen Weg zu finden und erfolgreich durchzustarten.“



Doch für die Studierenden beginnt nicht nur das Studium an der Hochschule Osnabrück, sondern auch das Studierendenleben in der Stadt Osnabrück, wie Oberbürgermeisterin Katharina Pötter in ihrem Grußwort hervorhebt: „Knüpfen Sie neue Freundschaften und entdecken Sie Ihre neue Stadt. Ich wünsche Ihnen Erinnerungen, die im Kopf und im Herzen bleiben.“



Einblicke in das vielfältige Studierendenleben



Wie vielfältig das Osnabrücker Studierendenleben ist, betonten auch diejenigen, die es am besten wissen: Studierende der Hochschule Osnabrück. Vertreter*innen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) und der Fachschaften sowie Campus Reporter Mattes gaben den Studierenden zahlreiche Einblicke in das Leben als Studierende. Bei den Studienanfänger*innen vor Ort war die Vorfreude bereits groß wie bei Tjerk, der nun Elektrotechnik studiert: „Ich freue mich darauf, neue Leute zu treffen, Neues zu lernen und die Stadt kennenzulernen.“ Viele Tipps für die Gestaltung des Studiums, Engagement-Möglichkeiten und Freizeit in Osnabrück gab es für die Erstsemester außerdem auf einem Info-Markt: An fast 50 Ständen konnten sie sich über die Angebote der Hochschule Osnabrück sowie studiennaher Institutionen der Stadt Osnabrück informieren.



Ein besonderes Highlight bei der Erstsemesterbegrüßung war der Auftritt der Band Udo West. Durch das Programm führte gewohnt stimmungsvoll Benjamin Häring vom Institut für Theaterpädagogik, der einen Wunsch an die Erstsemester richtete: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Zauber des Anfangs im Studium spüren und bringen Sie sich ein. Engagieren Sie sich!“

