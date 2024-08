Restaurierung historischer Malerei im Gebäude der Hochschule Osnabrück

Die Hochschule Osnabrück erhält zu bereits bewilligten Fördermitteln des Bundes und der Bingo Umweltstiftung, weitere 50.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Damit kann die geplante viermonatige Restaurierung der Wandmalerei in der Villa an der Blumenthalstraße 32 starten.Seit 2019 ist die Hochschule im Besitz des geschichtsträchtigen Gebäudes, dass bereits 1899 erbaut wurde und als „Hotel zum Westerberg“ bekannt war. Bereits die Vorbesitzer entdeckten bei umfassenden Renovierungsarbeiten unter der alten Wandfarbe eine Malerei, die sich als Werk des Künstlers Wilhelm Gerstenberger bestätigte. Jetzt ist die Freude über den Erhalt zusätzlicher Fördermittel zur Restaurierung des historischen Kunstwerks groß: „Ich bin sehr dankbar die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Restaurierung gewonnen zu haben und freue mich sehr, dass die Verantwortlichen ebenfalls große Wertschätzung für die Wandmalerei aus den 1920er Jahren empfinden“, äußert sich Sandra Brune-Brüggemann aus dem Geschäftsbereich Gebäude und Technik, die für die Beantragung der Fördermittel zuständig war.Für Prof. Dr. Ursula Hübner, der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo), ist es „ein Privileg“, künftig an einem so historischen Ort Lehre und Forschung miteinander vereinen zu können. Dabei ist nicht nur der historische Charme von außergewöhnlicher Bedeutung, auch die Nähe zum Caprivi Campus ist von Vorteil. Dort befindet sich ein Großteil der Lehrräume der Fakultät. Die Restaurierung des ehemaligen Festsaals stellt daher auch örtlich einen immensen Gewinn für die Lehrtätigkeit an der WiSo dar. Bislang ist geplant, den einstigen Festsaal für verschiedene Zwecke zu nutzen. Zum Beispiel für die praxisbezogene Lehre der Physiotherapeuten, die aktuell in Räumlichkeiten am Hafen stattfindet.Die Hochschule Osnabrück erhält für das Projekt Zuwendungen von folgenden Institutionen:Bundesregierung Kultur und Medien (BKM) Denkmalschutz-Sonderprogramm: 70.000 EuroDeutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD): 50.000 EuroNiedersächsische Bingo-Umweltstiftung: 20.000 Euro