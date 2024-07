Neue Stiftungsprofessur: Nachhaltige Technologien für die Lebensmittelproduktion

Vom dänischen Aarhus an die Hochschule Osnabrück: Mit Prof. Dr. Jacob Ewert tritt am 1. August ein ausgewiesener Experte mit internationaler Berufserfahrung die Stiftungsprofessur Nachhaltige Lebensmitteltechnik am Hochschulstandort Haste an. Möglich wurde die Berufung durch das finanzielle Engagement der Dieter-Fuchs-Stiftung, die für insgesamt vier Jahre knapp 680.000 Euro für Professur, Mitarbeitende und technische Ausstattung bereitstellt. Anschließend erfolgt die Übernahme der Professur durch die Hochschule.„Wir sind sehr froh, dass wir mit Prof. Dr. Ewert einen absoluten Fachmann für nachhaltige technische Lebensmittelprozesse gewonnen haben. Unsere bereits hohe Expertise in der Lebensmittelproduktion können wir nun dank des Stiftungsengagements um dieses gesellschaftlich sehr relevante Themengebiet weiterentwickeln“, so Hochschulpräsident Professor Dr. Andreas Bertram bei der Urkundenübergabe.„Eine ganzheitliche Betrachtung ist für die nachhaltige Lebensmitteltechnik unersetzlich. Die Hochschule Osnabrück bietet durch die interdisziplinären Fachgebiete und den Standort in der Region optimale Voraussetzungen, um im Bereich nachhaltiger Lebensmittelproduktion neue Impulse zu setzen. Ich freue mich daher auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden und den Kollegen an der Hochschule,“ fasst Ewert seine Motivation für seine neue Aufgabe zusammen.Ewert studierte und promovierte an der Universität Hohenheim im Bereich Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie. 2017 war er als Gastdozent an der Jiangnan University in Wuxi, China tätig. Für seine Leistungen im Bereich enzymatischer und nachhaltiger Lebensmittelprozessführungen wurde Ewert 2022 mit dem Friedrich-Meuser Preis ausgezeichnet. Sechs Jahre lang arbeitete Ewert für den Lebensmittelzulieferer International Flavors and Fragrances (IFF, bis 2021 DuPont/ Danisco) in Aarhus als einer der wichtigsten Lösungsarchitekten im Bereich nachhaltiger Lebensmittel. Dort leitete der Lebensmittelwissenschaftler zuletzt als Global Application Manager mit seinem Team eine Vielzahl von internen und externen Projekten und beteiligte sich an mehr als zwölf Produkteinführungen und sechs Patenten.„Sehr gern haben wir die Förderung der Stiftungsprofessur übernommen, passt sie doch hervorragend zur Verwirklichung unseres Stiftungszweckes „Förderung der Wissenschaft insbesondere auf den Gebieten der Lebensmittelwissenschaft und der Agrarwissenschaft,“ unterstrich Josef Diekmann, Vorstand der Dieter-Fuchs-Stiftung während der Ernennung.Die Stiftungsprofessur ist einer von drei Bausteinen des Food Future Labs der Hochschule, das 2020 gegründet wurde und von der Dieter Fuchs Stiftung und der Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung mit insgesamt 1,3 Millionen Euro unterstützt wird. Die Professur bildet zusammen mit dem Reallabor Markt und Gesellschaft und dem Reallabor Innovation, Entrepreneurship und agile Führung die zentralen Säulen für die Erforschung der Megatrends im Bereich Lebensmittel: Klimaschutz und Ressourcenverbrauch, Digitalisierung und Verbrauchertrends.