Neue Professor*innen an der Hochschule Osnabrück

An drei Fakultäten sowie dem Institut für Musik der Hochschule Osnabrück gibt es neue Gesichter: Die Hochschule heißt insgesamt fünf Professor*innen und einen Verwaltungsprofessor willkommen. Prof. Dr. Alexander Schmehmann, Präsident der Hochschule, darf in seinem Amt die Neuberufenen zum ersten Mal begrüßen: „Wir freuen uns, Sie als neue Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule Osnabrück willkommen zu heißen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit bei uns. Engagieren Sie sich, vernetzen Sie sich und geben Sie Impulse für Lehre und Forschung, um gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten.“



Sechs neue Professor*innen verstärken die Hochschule



Die meisten neuen Professor*innen gibt es an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur und dem Institut für Musik: Am Campus Haste lehren und forschen zukünftig Prof. Dipl.-Ing. Christian Ranck im Bereich „Entwurf und Pflanze in der Landschaftsarchitektur“ und Prof. Dr. Matthias Westerschulte im Bereich „Nachhaltige Pflanzenbausysteme“. Letzterer promovierte 2017 an der Hochschule – in Kooperation mit der Universität Osnabrück – und kehrt nun als Professor zurück: „Ich habe immer sehr gerne auf meine Zeit hier an der Hochschule zurückgeschaut und freue mich daher auf die Zusammenarbeit mit ehemaligen und neuen Kolleginnen und Kollegen und vor allem mit den Studierenden. Ich sehe in meiner Professur viele Möglichkeiten, nachhaltige Pflanzenbaulösungen für die Zukunft zu entwickeln.“



Das Institut für Musik konnte Martin Behrens als internen Verwalter der Professur „Pop-Gitarre (inkl. Fachdidaktik)“ und Prof. Hayat Chaoui als Professorin für „Klassischer Gesang / Vokalpädagogik“ gewinnen. Während sich die Fakultät Management, Kultur und Technik über Verstärkung durch Prof. Dr. Mariana-Claudia Voicu, Professorin für „Mechatronik“, freut, tritt Prof. Nina Peterwerth, Ph. D., die Professur für „Hebammenwissenschaft“ an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an.



Vier Professoren verabschieden sich in den Ruhestand



Mit der Begrüßung neuer Lehrenden verabschiedet sich die Hochschule Osnabrück von vier verdienstvollen Kolleg*innen, die in den Ruhestand gehen: An der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gehen Prof. Dr. Joachim Thönnessen, der im Bereich „Sozialwissenschaften, insbesondere empirische Sozialforschung“ lehrte, sowie Prof. Dr. Nicolai Müller-Bromley, der die Professur für „Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht“ innehatte, in den Ruhestand. Prof. Dr. Müller-Bromley wünscht den Neuberufenen einen guten Start: „Diese Hochschule ist eine tolle Hochschule mit einem tollen Klima. Sie alle erwartet ein spannender Job hier und ich wünsche Ihnen und der Hochschule langanhaltenden Erfolg.“ Auch Prof. Dr. Frank Peter Helmus, Professor für „Mechanische Verfahrenstechnik und Anlagenplanung“ an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik, und Prof. Dr. Markus Schmidt-Gröttrup, Professor für „Mathematik und Quantitative Methoden“ an der Fakultät Management, Kultur und Technik, wurden verabschiedet.

