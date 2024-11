Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte und Studierende vom 15. November bis 14. Dezember 2024

Online-Vortrag und Fragerunde zum Hochschulzugang für Studieninteressierte ohne AbiturIn Niedersachsen gibt es für Studieninteressierte ohne Abitur verschiedene Möglichkeiten, ein Studium an Universitäten oder Hochschulen aufzunehmen.Die Zentrale Studienberatung (ZSB) stellt verschiedene Zugangswege vor und geht insbesondere auf deren Umsetzung in Osnabrück ein. Darüber hinaus gibt sie einen Überblick über das Studium in Osnabrück und zeigt Beratungs- und Orientierungsangebote auf.Anmeldungen sind unter info@zsb-os.de möglich.Orientierung im deutschen Hochschulsystem und Unterstützung bei der StudienwahlIn der Gruppenberatung für internationale Studieninteressierte beantwortet die Zentrale Studienberatung (ZSB) mit der Universität und Hochschule Osnabrück Fragen zum Thema Studieren in Deutschland. Studienstrukturen an deutschen Hochschulen werden erläutert, der Aufbau eines Studiums erklärt und Abschlüsse vorgestellt. Die ZSB geht auf die Unterschiede zwischen Universität und (Fach-) Hochschule ein und nennt Voraussetzungen für ein Studium. Darüber hinaus wird das Gasthörendenprogramm „Be our guest“ der beiden Osnabrücker Hochschulen vorgestellt. Der Chat findet überwiegend in deutscher Sprache statt. Es können auch Fragen auf Englisch gestellt werden.Anmeldungen sind unter info@zsb-os.de möglich.Online-Infoveranstaltung für (Fach-)Abiturientinnen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT)Das Niedersachsen-Technikum lädt zu einer Informationsveranstaltung ein.Für alle jungen Frauen, die ein Abitur oder ein Fachabitur abgeschlossen haben und nun auf der Suche nach einem spannenden MINT-Beruf sind, bietet das Niedersachsen-Technikum Orientierungshilfe. Sechs Monate lang können die Teilnehmerinnen in einem Unternehmen ein bezahltes Praktikum absolvieren und dabei testen, wo ihre MINT-Kompetenzen liegen. Parallel nehmen sie an Erstsemestervorlesungen an einer Hochschule teil.Eine Anmeldung ist per E-Mail an j.risse@hs-osnabrueck.de möglich.Zentrale Studienberatung Osnabrück (ZSB)Neuer Graben 27, D-49074 OsnabrückTel.: +49 541 969 4999E-Mail: info@zsb-os.de