Hochschule Osnabrück erreicht zweiten Platz der recyclingpapierfreundlichsten Hochschulen Deutschlands

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat im Oktober 2024 im Bundesumweltministerium in Berlin die Hochschule Osnabrück für die vorbildliche Ver-wendung von Recyclingpapier geehrt. Vizepräsidentin Prof. Dr. Susanne Düchting nahm die Urkunde entgegen. Im Papieratlas-Hochschulwettbewerb 2024 der Initiative Pro Recycling-papier (IPR) erreicht die Hochschule Osnabrück gemeinsam mit der Universität Konstanz den zweiten Platz. In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 54 Hochschulen mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 69 Prozent.Die Hochschule Osnabrück nutzt in der Verwaltung konsequent zu 100 Prozent Blauer-En-gel-Papier und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Im Vergleich zu Frischfaserpapier bewirkte die Hochschule im vergangenen Jahr eine Einspa-rung von fast 550.000 Litern Wasser und mehr als 124.000 Kilowattstunden Energie. Die Wassereinsparung entspricht dem täglichen Bedarf von mehr als 4.500 Menschen. Die ein-gesparte Energie könnte den jährlichen Strombedarf von 35 Drei-Personen-Haushalten de-cken.Vizepräsidentin Prof. Dr. Susanne Düchting, an der Hochschule Osnabrück für Nachhaltig-keit und Chancengleichheit verantwortlich, freute sich über die Auszeichnung: „Besonders als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es uns ein großes Anliegen, nachhaltig mit den eigenen Ressourcen umzugehen und so Vorbild für unserer Studierenden zu sein.“Marc Gebauer, Sprecher der IPR, würdigt das Engagement: „Die Hochschule Osnabrück ist Vorreiter bei der Nutzung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel und erzielt damit mess-bare ökologische Einspareffekte. Indem die Hochschule Osnabrück ihre nachhaltige Papier-beschaffung im Papieratlas transparent macht, regt sie auch andere Hochschulen zur Nach-ahmung an.“Sebastian Dorenkamp, Leiter des Bereiches Beschaffung an der Hochschule Osnabrück, er-läuterte die Bedeutung des Anteils von Recyclingpapier: „Mit 100 Prozent Anteil von Recyc-lingpapier mit dem Blauen Engel in der Verwaltung sind wir zum wiederholten Mal in der Spitzengruppe der Wertung Hochschulen im Papieratlas. Seit 2017 wurde die Hochschule Osnabrück achtmal ausgezeichnet.“Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpa-pierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkrei-sen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. In diesem Jahr erreicht der Papieratlas gesteigerte Recyclingpapierquoten und eine neue Rekordbeteiligung von 244 Kommunen und Hoch-schulen.Alle Ergebnisse stehen unter www.papieratlas.de zum Download zur Verfügung.