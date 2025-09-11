Gemeinsam unterwegs: Niedersachsen-Technikum 2025/26 startet mit Wandertour in Osnabrück

Mit Bewegung, Impulsen und vielen Begegnungen hat das Niedersachsen-Technikum seine Kohorte 2025/26 begrüßt. 41 neue Technikantinnen sowie Vertreter*innen aus Hochschulen, Unternehmen, Ministerien und Stiftungen nahmen an der diesjährigen Wander-Start-Veranstaltung in Osnabrück teil.



Treffpunkt war das RISE – StartUp!Lab der Hochschule Osnabrück. Dort wurden die rund 80 Gäste von Professorin Dr. Susanne Düchting, der Hochschul-Vizepräsidentin für Chancengerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Maleen Glockzin von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung sowie Dr. Jonas Buche vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur begrüßt. Anschließend begann die gemeinsame Wanderung – das verbindende Element der Auftaktveranstaltung.



Ein Auftakt in Bewegung



Auf einer rund neun Kilometer langen Strecke mit 200 Höhenmetern kamen die Technikantinnen miteinander ins Gespräch, trafen Koordinator*innen und Fördernde des Programms und erlebten kurze inhaltliche Impulse. So gaben Dr. Sandra Rosenberger, Professorin für Nachhaltige Energietechnik, und Dr. Werner Dierend, Professor für Obstbau und Obstverwertung, Einblicke in ihre Fachgebiete an der Hochschule Osnabrück und inspirierten dadurch nicht nur die Technikantinnen.



Niedersachsen-Technikum: Ein Erfolgsmodell seit 2010



Das Niedersachsen-Technikum bietet jungen Frauen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) seit 2010 ein umfangreiches Programm, mit dem sie Studien- und Berufsperspektiven praxisnah kennenlernen. Vier Tage pro Woche absolvieren die Teilnehmerinnen ein Praktikum in einem Unternehmen, einen Tag pro Woche verbringen sie an einer Hochschule und sammeln dort erste Erfahrungen.



Die Ergebnisse sprechen für sich: Neun von zehn Technikantinnen entscheiden sich nach Abschluss des Programms für ein MINT-Studium oder eine technische Ausbildung. Bisher haben mehr als 1.000 junge Frauen am Programm teilgenommen.



Beteiligt sind die TU Braunschweig, TU Clausthal, Hochschule Emden/Leer, Hochschule Hannover, Leibniz Universität Hannover, Universität Hildesheim, Jade Hochschule, Hochschule Osnabrück und die Universität Osnabrück.



Signal für MINT-Nachwuchsförderung



Gefördert wird das Programm durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die beteiligten Hochschulen sowie die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung. Die jährliche Start-Veranstaltung wird von der Stiftung NiedersachsenMetall unterstützt. Mit dem gelungenen Auftakt in Osnabrück setzt das Niedersachsen-Technikum auch 2025 ein sichtbares Zeichen für die Förderung weiblicher Nachwuchskräfte in MINT-Berufen – und eröffnet seinen Teilnehmerinnen vielfältige Chancen für ihre berufliche Zukunft.

(lifePR) (