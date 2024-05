Einladung zur CampusNight: Entdecke neue Perspektiven

Maschinenbau oder Medieninformatik? Soziale Arbeit oder International Management? Industrial Product Design oder Hebammenwissenschaften? Die Auswahl spannender Studiengänge ist groß und die Entscheidung manchmal gar nicht so einfach.Die CampusNight der Hochschule Osnabrück bietet Studieninteressierten daher die Möglichkeit die Bachelorstudiengänge aus den Bereichen Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), Wirtschaft und Soziales, den Campus Westerberg, die Lehrenden und die Labore kennenzulernen. In verschiedenen Angeboten können Interessierte außerdem mit aktuellen Studierenden ins Gespräch kommen und Einblicke in deren Studiengänge und die Studienalltag erhalten.: In kurzen Sessions von maximal 20 Minuten werden komplexe Themen einfach und verständlich erklärt. Inspiration und Einblicke in verschiedene Fachbereiche werden geboten.Der Campus Westerberg kann zusammen mit Studierenden erkundet werden. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der topmodernen Labore und spannende Experimente warten darauf, entdeckt zu werden.: Aktuelle Arbeiten der Studierenden werden präsentiert. Es gibt Möglichkeiten, sich aktiv in die Entwicklungen einzubringen und Teil innovativer Projekte zu werden.Informationen aus erster Hand über Studienmöglichkeiten und berufliche Perspektiven werden angeboten. Studentische Initiativen und Service-Einrichtungen sowie deren engagierte Teams stellen sich vor.Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem Mensa-Vorplatz erwarten leckere Snacks für das richtige Campus-Feeling. Bei gutem Wetter wird Musik und Beisammensein im Freien genossen.Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Webseite der Hochschule zu finden: www.hs-osnabrueck.de/campusnight