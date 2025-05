Campus Insights – das neue Info-Event der Hochschule Osnabrück für Studieninteressierte

Was bieten Osnabrück und Lingen als Studienstädte? Wie sieht der Studienalltag aus? Und was kann man alles an der Hochschule studieren? Bei der ersten Ausgabe der Campus Insights am 03. Juni geben Studierende und Mitarbeitende der Hochschule Einblicke in das kleine ABC des Studiums, den Studienalltag und Themen wie die Studienfinanzierung. Die Veranstaltung unterstützt bei den ersten Schritten in die Welt des Studiums und hält Tipps für das Studierendenleben bereit sowie jede Menge Zeit für individuelle Fragen. Zum Ende der Veranstaltung erwartet Interessierte eine Tour mit dem Doppeldeckerbus durch die Stadt Osnabrück, bei der es die wichtigsten Orte für Studierende zu sehen gibt. Alternativ zur Stadttour kann im Rahmen einer Führung auch der Campus erkundet werden. Studieninteressierte, -bewerber*innen, ihre Eltern sowie Lehrer*innen sind herzlich eingeladen.Zur besseren Planung der Veranstaltung wird um Anmeldung bis zum 02. Juni gebeten. Alle Informationen sowie das Anmeldeformular finden sich unter https://www.hs-osnabrueck.de/campus-insights/ . Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Auch die kommenden Ausgaben der Campus Insights stehen bereits fest: Am 26. August gibt es am Campus Haste und am 04. November am Campus Westerberg wieder die Chance, sich umfassend über Studium und Studierendenleben zu informieren.Das Bewerbungsportal der Hochschule Osnabrück ist geöffnet: Zum Wintersemester 2025/26 vergibt die Hochschule über 3.800 Studienplätze in mehr als 90 Studiengängen. Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge können bis zum 15. Juli eingereicht werden. Einschreibungen in zulassungsfreie Studiengänge sind bis zum 1. September möglich. Informationen zu allen aufnehmenden Studiengängen sowie das Bewerbungsportal finden sich auf der Bewerbungsseite der Hochschule unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung Jan MönkedieckTelefon: 0541 969-3072E-Mail: j.moenkedieck@hs-osnabrueck.de