Bewerbungsstart für das Sommersemester 2025 an der Hochschule Osnabrück

Das Bewerbungsportal der Hochschule Osnabrück ist für das Sommersemester 2025 geöffnet. Die Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik (Campus Westerberg) und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Caprivi Campus) nehmen in 17 Bachelor- und 11 Masterstudiengängen neue Studierende auf. Darunter sind auch einige duale und berufsbegleitende Angebote. Studieninteressierte können sich zum Beispiel auf die Bachelorstudiengänge Wirtschaftspsychologie, Soziale Arbeit und Maschinenbau sowie die Masterstudiengänge Wirtschaftsrecht, Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik bewerben. In zulassungsbeschränkten Studiengängen läuft die Bewerbungsfrist bis zum 15. Januar, soweit keine abweichenden Regelungen gelten. In zulassungsfreien Studiengängen ist eine Einschreibung ohne Auswahlverfahren – bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen – bis zum 01. März möglich. Am 03. März 2025 beginnt das Sommersemester. Orientierungsangebote zum Studienstart finden bereits in der vorherigen Woche statt, sodass sich eine Bewerbung bis zum 22. Februar empfiehlt. Alle Infos rund um die Studiengänge und das Bewerbungsportal können online unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung abgerufen werden.Im kommenden Sommersemester startet der neue englischsprachige Studiengang Physiotherapy, mit dem Abschluss Bachelor of Science. Der Studiengang richtet sich sowohl an ausgebildete Physiotherapeut*innen als auch an internationale Studierende. Der Studiengang fördert den interkulturellen Austausch, verbessert das Verständnis von Physiotherapie auf internationaler Ebene und befähigt zum selbstständigen und wissenschaftlich reflektierenden therapeutischen Handeln.Bei der Entscheidung für ein Studium kann der HIT der Osnabrücker Hochschulen am 21. November weiterhelfen. Auf drei Infomärkten und bei spannenden Vorträgen und Labor- und Bibliotheksführungen lernen Interessierte das Studienangebot in Osnabrück und Lingen kennen. Sämtliche Informationen zum HIT gibt es auf www.zsb-os.de/hit-2024 Der Studiengangsnavigator ( www.hs-osnabrueck.de/was-soll-ich-studieren ) und die Studienorientierungsseiten der Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik ( www.hs-osnabrueck.de/studienorientierung-iui ) sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ( www.hs-osnabrueck.de/studienorientierung-wiso ) helfen bei der ersten Studienorientierung. Konkrete Beratungsangebote finden sich auf der Seite der Zentralen Studienberatung (ZSB) unter www.zsb-os.de . Offene Fragen zum Bewerbungsverfahren und den Zulassungsvoraussetzungen beantwortet der ServiceDesk per E-Mail an servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100.