Bewerbungsstart: Hochschule Osnabrück vergibt zum Wintersemester 2025/26 viele Studienplätze – auch in neuen Studiengängen

Das Bewerbungsportal der Hochschule Osnabrück ist für das Wintersemester 2025/26 geöffnet. Die vier Fakultäten Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Ingenieurwissenschaften und Informatik, Management, Kultur und Technik (Campus Lingen) und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie das Institut für Musik nehmen in 93 Studiengängen neue Studierende auf und vergeben über 3.800 Studienplätze. Studieninteressierte können zwischen 66 Bachelorstudiengängen und 27 Masterstudiengängen wählen. Darunter sind auch zahlreiche duale oder berufsbegleitende Studiengänge. Bei den meisten Angeboten handelt es sich um zulassungsfreie Studiengänge. Das bedeutet, dass bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen eine direkte Einschreibung ohne Auswahlverfahren bis zum 01. September möglich ist. In den zulassungsbeschränkten Studiengängen nimmt die Hochschule Bewerbungen bis zum 15. Juli entgegen, soweit keine abweichenden Regelungen gelten.Am 22. September 2025 beginnen die Vorlesungen des Wintersemesters 2025/26. Studieninteressierte finden sämtliche Informationen rund um die Studiengänge sowie das Bewerbungsportal unter www.hs-osnabrueck.de/... Zu den Studiengängen, die zum Wintersemester neue Studierende aufnehmen, gehören unter anderem auch diese Neuheiten:Der Bachelorstudiengang „Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung“ kann in Vollzeit oder im Praxisverbund mit einem Unternehmen studiert werden. Studierende beschäftigen sich mit Materialien für die Entwicklung innovativer Produkte und Technologien und werden auf eine Karriere in der Materialentwicklung und -verarbeitung vorbereitet.Eine Verbindung aus Landtechnik, Informatik und Agrarwissenschaften bietet der Bachelorstudiengang „Agrarsystemtechnologien“. Während des Studiums lernen die Studierenden, wie sie die Landwirtschaft nachhaltig gestalten und zum Beispiel in der Forschung oder Produktentwicklung in der Agrar- und Landtechnikbranche tätig werden.Die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Ernährungswelt verstehen und nachhaltige Lösungen entwickeln – darum geht es im Bachelorstudiengang „Management nachhaltiger Ernährungssysteme“. Ziel ist es, die Absolvent*innen dazu zu befähigen, Anbau, Produktion und Vermarktung von Lebensmitteln verantwortungsvoll und zukunftsfähig zu gestalten.Zusätzlich zu dem bereits existierenden Bachelorstudiengang „Landschaftsbau“ in Vollzeit bietet die Hochschule ab dem kommenden Semester den Studiengang auch als duales Angebot an. Hier soll das umweltbewusste und ressourcenschonende Bauen in urbanen und ländlichen Gebieten vorangetrieben und bereits im Studium ein Einblick in die Berufspraxis gegeben werden. Zum Ende des Studiums haben die Absolvent*innen den Bachelor-Abschluss und sind ausgebildete Gärtner*innen in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau.Passend zum Bewerbungsstart bietet die Hochschule zahlreiche Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte an: Am 03. Juni lädt die Hochschule zur ersten Ausgabe der Campus Insights ein, bei der Studieninteressierte in gemütlicher Atmosphäre Einblicke in das Studierendenleben und die vielfältigen Möglichkeiten an der Hochschule erhalten. Auch die Fakultäten geben Interessierten die Möglichkeit, mehr über ihre Studiengänge zu erfahren: Die Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften präsentieren ihre Angebote am 22. Mai beim CampusCheck am Campus Westerberg. Außerdem können Interessierte die Studiengänge der Fakultät Management, Kultur und Technik am 8. Mai beim Studieninformationstag am Campus Lingen und die Studiengänge der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur am 12. Juni beim Fakultätsinformationstag am Campus Haste kennenlernen.Weitere Beratungsangebote für die Studiengangssuche bietet die Zentrale Studienberatung (ZSB) unter www.zsb-os.de . Konkrete Fragen zum Bewerbungsverfahren und zu Zulassungsvoraussetzungen beantwortet der ServiceDesk per E-Mail an servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100.