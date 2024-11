20 Jahre International Event Management Shanghai

eit 20 Jahren bildet der Bachelorstudiengang International Event Management Shanghai (IEMS) der Hochschule Osnabrück in Kooperation mit der Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) international denkende und hochqualifizierte Fachkräfte für die Eventbranche aus. Als erster und einziger chinesisch-deutscher Eventstudiengang, gilt er als Vorreiter in der internationalen Eventmanagement-Ausbildung. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Hochschulen wurde am 25. Oktober 2024 im Rahmen einer Jubiläumsfeier am Songjiang Campus in Shanghai gefeiert.



20 Jahre und über 1.000 Absolvent*innen



„Unsere Partnerschaft mit der SUIBE seit 2004 zeigt, wie fruchtbar internationale Kooperationen im Bildungsbereich sein können. Mit diesem einzigartigen Studiengang leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Fachkräften, die kulturelle Brücken bauen und im internationalen Eventmanagement Maßstäbe setzen“, macht es Prof. Dr. Alexander Schmehmann, Präsident der Hochschule Osnabrück, im Rahmen der Jubiläumsfeier deutlich. Der Studiengang zählt mittlerweile über 1.085 chinesische Studierende, die den Doppelabschluss als Bachelor of Arts der Hochschule Osnabrück und Bachelor of Management der SUIBE erworben haben. „Was mich besonders stolz macht, ist zu sehen, dass unser Studiengang weltweit erfolgreiche Studierende hervorbringt – die Beschäftigungsquote nach dem Abschluss liegt bei 95 Prozent“, betont Prof. Dr. Kim Werner, Studiengangbeauftragte. Der Studiengang basiert auf dem erfolgreichen Bachelorprogramm „Internationale Betriebswirtschaft und Management“ und wird gemeinsam organisiert: Während die SUIBE für die Organisation vor Ort sowie die Akquirierung und Auswahl der Studierenden in China verantwortlich ist, übernimmt die Hochschule Osnabrück die Koordination des Programms sowie die Entsendung der Dozierenden. Zudem profitieren die Studierenden von Stipendienprogrammen des DAAD, die es ihnen ermöglichen, ein Auslandssemester im Studiengang Internationale Betriebswirtschaft und Management in Osnabrück zu absolvieren.



Im Fokus des sechssemestrigen Vollzeitstudiums stehen neben betriebswirtschaftlichen Grundlagen vor allem eventspezifische Inhalte sowie interkulturelle Kompetenzen und umfassende Fremdsprachenkenntnisse. Die chinesischen Studierenden bereiten sich damit optimal auf Karrieren in einem dynamischen internationalen Umfeld vor.



Auch in Zukunft soll der Studiengang weiterentwickelt werden, um den sich wandelnden Anforderungen der internationalen Eventbranche gerecht zu werden. „Wir möchten das Jubiläum nutzen, um die Erfolge der letzten 20 Jahre zu feiern und gleichzeitig neue Projekte anzustoßen. Wir möchten auch in Zukunft, nicht nur die akademische sowie fachliche Leistung, sondern auch das kulturelle Verständnis, Vertrauen und Miteinander fördern und stärken“, so Werner.



Hintergrund



Die Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) wurde 1960 als “Shanghai Institute of Foreign Trade” (SIFT) gegründet. 2012 wurde dem SIFT der Universitätsstatus verliehen und in Shanghai University of Business and Economics (SUIBE) umbenannt. Der Studiengang International Event Management Shanghai ging 2004 an den Start. In den vergangenen Jahren folgten mehrere Kooperationsverträge, zuletzt wurde der aktuelle Anschlussvertrag unterzeichnet, der die Zusammenarbeit bis ins Jahr 2032 regelt. Der Studiengang wurde sowohl von der Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEVa) in Deutschland als auch dem Ministerium für Bildung (MOE) in China akkreditiert.

