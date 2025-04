2,55 Millionen Euro für die Förderung wissenschaftlicher Startups der Osnabrücker Hochschulen

Großer Erfolg für die Osnabrücker Hochschulen: Ihr Vorhaben „SCIENCE X SPIRIT“ hat überzeugt und wird mit 2,55 Millionen Euro aus dem Programm zukunft.niedersachsen vom Wissenschaftsministerium und der VolkswagenStiftung gefördert. Damit geht die zweitgrößte Fördersumme zur Unterstützung forschungsbasierter Startups in Niedersachsen nach Osnabrück. Insgesamt werden sieben Initiativen niedersächsischer Hochschulen gefördert.„Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Damit können wir unsere gemeinsame Gründungsförderung nachhaltig weiterentwickeln“, so Prof. Dr. Bernd Lehmann,Vizepräsident für Forschung, Transfer und wissenschaftliche Qualifizierung an der Hochschule Osnabrück. „Unser Ziel ist es, die Lücke zwischen unserer Forschungsstärke und der Entwicklung innovativer Startups zu schließen. So können neueste Forschungsergebnisse direkt in die Praxis überführt werden. Hierbei wollen wir einen besonderen Fokus auf wissenschaftsbasierte Ausgründungen aus den Forschungsbereichen Agrar & Food, Gesundheit und Künstliche Intelligenz legen.“Prof. Dr. Kai-Uwe KühnbergerVizepräsident für Forschung, gesellschaftlichen Dialog und Transfer an der Universität Osnabrück, ergänzt: „Mit über 25.000 Studierenden, 2.000 Wissenschaftler*innen, einem breiten Fächerspektrum und unserem engen Kontakt zur regionalen Wirtschaft besitzen wir ein immenses Potenzial für kreative Ideen, unternehmerische Aktivitäten und zukunftsweisende Ausgründungen. Mit unserer Initiative können wir dieses Potenzial zukünftig stärker ausschöpfen.“Begleitet wird das Projekt vom gemeinsamen Transfer- und Innovationsmanagement der Osnabrücker Hochschulen. Leiter Dr. Daniel Kalthoff stellt einige der geplanten Maßnahmen vor: „Wir wollen unter anderem interessierte Wissenschaftler*innen mit unserer regionalen Startup-Szene vernetzen und so neue Gründungsideen fördern. Außerdem planen wir innovative Ideen aus Drittmittelprojekten oder Forschungsgruppen auf Gründungspotentiale zu untersuchen. Zudem möchten wir Gründungskompetenzen als festen Bestandteil in die Lehrpläne zahlreicher Studiengänge integrieren.“ Die Universität und die Hochschule legen besonderen Wert darauf, ein inklusives und chancengerechtes Gründungsumfeld zu schaffen. Da Frauen in der Startup-Szene noch immer unterrepräsentiert sind, werden beide Einrichtungen ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von Gründerinnen legen.Die Hochschule war in den letzten Jahren bereits sehr erfolgreich beim Einwerben von Drittmitteln für das Handlungsfeld Gründung, Startups und Entrepreneurship. Die Projekte „Startup!Lab – RISE“ (finanziert von Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Room for Innovation (finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung) ermöglichen vor allem Studierenden, Gründungsideen zu kreieren, ihr Wissen auszubauen und in innovativen Räumlichkeiten am Osnabrücker Hafen erste Prototypen zu entwickeln. Das Projekt „SCIENCE X SPIRIT“ ergänzt diese Projekte, damit sich Osnabrück langfristig auch für wissenschafts- und forschungsbasierte Gründungen als führender Standort etablieren kann.Das Niedersächsische Wissenschaftsministerium und die VolkswagenStiftung fördern mit rund 15 Millionen Euro sieben Vorhaben an niedersächsischen Hochschulen aus dem gemeinsamen Programm zukunft.niedersachsen. Alle beantragten Vorhaben wurden wissenschaftlich begutachtet und die überzeugendsten Konzepte von einer unabhängigen Jury zur Förderung empfohlen. Auf verschiedenen Wegen verfolgen diese Vorhaben ein gemeinsames Ziel: Durch die Vermittlung unternehmerischen Know-hows mehr Studierende und Forschende zu motivieren und zu befähigen, wissenschafts- und forschungsbasierte Ausgründungen (sogenannte „Spin-offs“) zu starten. Weitere Informationen unter: www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/startup-forderung-von-der-innovativen-idee-zur-praktischen-umsetzung-240737.html