audit familiengerechte hochschule: HWG LU als einzige Hochschule bereits zum siebten Mal erfolgreich zertifiziert

Im Juni 2021 ehrte die berufundfamilie Service GmbH in einer virtuellen Festveranstaltung unter Schirmherrschaft des Bundesfamilienministeriums die Arbeitgeber, die in den vorangegangenen zwölf Monaten erfolgreich das audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule durchlaufen und das dazugehörige Zertifikat erhalten haben. Unter den geehrten 135 Unternehmen, 118 Institutionen und 34 Hochschulen, war auch die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Als bislang einzige Hochschule ist die HWG LU bereits zum siebten Mal erfolgreich zertifiziert. Die HWG LU zählt damit zu den Vorreitern unter den Arbeitgebern, die ihre Vereinbarkeitspolitik systematisch auf- und ausbauen.„Mit unserer Beteiligung an dem Zertifizierungsverfahren zeigen wir unsere Haltung als Hochschule, die ihren Gesellschaftsbezug nicht nur im Namen trägt, sondern sowohl strategisch als auch sehr konkret eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem Anspruch an familiengerechte Arbeits- und Studienbedingungen verbindet“, hob Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra die besondere Bedeutung der Auditierung hervor.Die berufundfamilie Service GmbH bescheinigte der HWG LU im Dezember 2020 zum siebten Mal die erneute erfolgreiche Durchführung des audits familiengerechte hochschule. Als eine der am längsten zertifizierten Hochschulen bekam die HWG LU damit das Zertifikat auf Dauer und ohne jede Einschränkung.Im Rahmen des Dialogverfahrens wurde der Bestand der Angebote zur Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie begutachtet und ein Handlungsprogramm familiengerechter Studienbedingungen sowie einer familienbewussten Personalpolitik definiert. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt.Die Hochschule Ludwigshafen ist bereits seit 2002 – als erste Hochschule bundesweit – als familiengerechte Hochschule auditiert und sieht eine familienbewusste Ausrichtung im Umgang mit den Beschäftigten und Studierenden als festen Bestandteil ihrer Organisation.Das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule ist das zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht auf einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als strategisches Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeber darin, die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. familiengerechte Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu gestalten. Zertifikate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999 vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002 angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit, das von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird. Das audit steht traditionell unter der Schirmherrschaft der*des Bundesfamilienminister*in. www.berufundfamilie.de