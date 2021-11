"Zukunftsbranche Logistik - Zwischen digitaler Industrialisierung und analoger Herausforderung"

Dr. Stefan Iskan, Professor für Logistik und Wirtschaftsinformatik, insbes. Automotive SCM und Digitalisierung, legt Fachbuch zur „Zukunftsbranche Logistik“ vor. Das Buch untersucht den drittgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands auf seine Zukunftstauglichkeit hin und entwirft praxisnah Szenarien für die kommenden Jahre der europäischen Transport- und Logistikbranche.



Wie ist es um die Zukunft der europäischen Logistikbranche bestellt und was ist zu tun, um das Transportwesen in Zeiten der Digitalisierung, des „Green Deal“ und des Fachkräftemangels erfolgreich auf- und umzustellen? Das sind die Kernfragen, denen Dr. Stefan Iskan, Professor für Logistik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, in seinem neuen Buch nachgeht.



Ausgehend vom aktuellen Stand der Branche identifiziert Iskan zunächst die globalen Megatrends und den Einfluss neuer Technologien sowie die Chancen und Herausforderungen, die sich daraus für Logistikunternehmen ergeben. Dabei sind insbesondere die Konsequenzen einer sich rasant entwickelnden digitalen 4.0 Wirtschaftswelt seiner Ansicht nach für die Logistik- und Transportakteure von zentraler Bedeutung.



Im Anschluss benennt Logistik-Experte Iskan die zentralen technologischen Module der Zukunftsbranche und erläutert die notwendigen Transformationsprozesse bei der Entwicklung der Logistik hin zum Prozess- und Wertschöpfungslieferanten. Dabei beleuchtet er das Spannungsfeld zwischen Digitalisierungsdruck und analogen Herausforderungen ebenso wie die notwendigen Veränderungen in Bezug auf Prozesse, Technologien und Personal.



Mit einem konkreten Transformationsplan gibt Stefan Iskan abschließend den Logistikakteuren wie deren Kunden aus Industrie und Handel an die Hand, wie die Umstellung der Branche zukunftsträchtig gelingen kann. Dass die Transport‐ und Logistikbranche eine immense Aufwertung in ihrer Bedeutung, in ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Serviceumfang weltweit erfahren wird, davon ist Iskan überzeugt.



Das Buch „Zukunftsbranche Logistik – Zwischen digitaler Industrialisierung und analoger Herausforderung“ von Stefan Iskan erschien im August 2021 im Frankfurter Campus-Verlag.



Dr. Stefan Iskan ist Professor für Logistik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Nach beruflichen Stationen bei namhaften Unternehmen der Logistikbranche berät er außerdem Logistikdienstleister bei Transformationsprozessen.



Stefan Iskan

Zukunftsbranche Logistik

Zwischen digitaler Industrialisierung und analoger Herausforderung

256 Seiten, gebunden, mit Lesebändchen, plus E‐Book inside

49,95 Euro

ISBN 978‐3‐593‐51371‐3

