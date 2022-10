„Wie kann Integration funktionieren?“

Erfolgreicher „International Day“ an der HWG LU

Vorträge, Workshops, Landeskundeseminare und ein World Café: Der gestrige „International Day“ an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) betrachtete das Thema „Successful Integration and Immigration“ aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Organisiert von der europäischen Hochschulallianz „European Innovation Alliance (EuroInnA)“, deren koordinierender Partner die HWG LU seit Anfang 2021 ist, begann der Tag mit themenbezogenen Beiträgen aus den Partnerhochschulen der EuroInnA. Als Gäste vor Ort waren María Teresa Aceytuno Pérez von der Universidad de Huelva (Spanien) und Patrik Foltýn von der Tomas Bata University (Tschechische Republik), die über Migrationsbewegungen sowie die Integration internationaler Studierender in ihren Heimatländer sprachen. Ergänzt wurde das Programm um einen Vortrag von Harry Sponheimer (HWG LU) zu den Herausforderungen von „Subject Teaching in English in Multicultural Settings“ und einem per Zoom zugeschalteten Beitrag von Mona Elo von der Satakunta University of Applied Sciences (Finnland). Nach kurzen Landeskunde-Sessions der EuroInnA-Partner und einem Workshop zu „Intercultural Communication“ folgte als fröhlicher Abschluss das World Café. Studierende aus aller Welt – zum Teil in traditioneller Tracht – informierten über ihre Heimatländer und verwöhnten die Besucher*innen mit hausgemachten regionalen Spezialitäten. Bei koranischem Kimchi, japanischen Reisbällen, türkischem Baklava und Brotaufstrichen aus der Ukraine, Serbien und Albanien konnten Studierende und Besucher*innen den Wert des internationalem Austauschs damit hautnah erleben und neue Kontakte knüpfen.