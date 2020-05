Webinarreihe Weiterbildung Master

Wer aktuell nach einer berufsbegleitenden Weiterbildung sucht, kann nicht auf Info-Veranstaltungen oder Messen zurückgreifen. Dennoch reichen die Infos auf den Webseiten nicht immer, um sich für die Investition in ein Studium zu entscheiden. Daher hat die Graduate School Rhein-Neckar eine Webinarreihe organisiert. Ab Mittwoch 3. Juni 2020 bis Anfang Juli 2020 laden Studiengangleiter und Programm Managerinnen zu online Vorstellungen der einzelnen Master-Studiengänge im Bereich BWL ein und stellen ihre Besonderheiten persönlich vor. Interessenten können sich nach ihrer Ar-beitszeit oder auch am Samstag nach dem Frühstück bequem von Homeoffice oder Büro einloggen, zuhören oder Fragen stellen.Seit 2019 hat die Graduate School Rhein-Neckar ihr Portfolio um mehrere Master-Studiengänge für Berufstätige erweitert. Bei manchen Studiengängen liegt der Schwerpunkt auf dem ganzheitlichen Verständnis der Prozesse und Wertschöpfung von Unternehmen und Wirtschaft. Oder es handelt sich um spezialisierte MBA-Studiengänge mit den Kernthemen Digitalisierung, Innovation Management oder Finanzwelt. Auch die Studienkonzepte richten sich nach den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der wissbegierigen Berufstätigen und ihrer Lernprofile. Je nach individueller Situation und zeitlichen wie finanziellen Ressourcen findet sich eine Variante, die in vier bis 5 Semestern zum MBA-Abschluss führt.Voraussetzung sind ein erstes Bachelor-Studium und ein Jahr Berufserfahrung oder auch eine Berufsausbildung und mindestens dreijährige berufliche Expertise. Young Professionals ebenso wie Fach- und (angehende) Führungskräfte studieren seit 2006 neben dem Beruf in kleinen Gruppen und nutzen gleichzeitig das Umfeld und die Infrastruktur der Hochschule.Anmeldungen bitte an info@gsrn.de . Interessenten erhalten via Mail einen Link zur Teilnahme. Weitere Informationen zu den Studiengängen unter www.gsrn.de Mittwoch, 03. Juni 2020 um 17:30 Uhr Fernstudium Digital Finance, Strategie & Accounting (MBA)Mittwoch, 10. Juni 2020 um 17 Uhr Fernstudiengänge Internationale Betriebswirtschaftslehre (MBA) und Unternehmensführung (MBA)Dienstag, 16. Juni 2020 um 17:30 Uhr berufsbegleitende Studium Digital & IT Management (MBA)Mittwoch, 17. Juni 2020 um 17:30 Uhr Business Innovation Management (MBA)Samstag, 04. Juli 2020 um 10:30 Uhr berufsbegleitende Studium Digital & IT Management (MBA)